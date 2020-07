Nye billetkrav i Odense Zoo: - Det er gået over al forventning

I sidste uge valgte tusindvis af fynboer og turister fra resten af landet at bruge noget af deres sommerferie i selskab med dyrene i Odense Zoo.

Faktisk kom der så mange forbi, at Odense Zoo har været nødt til at indføre et nyt billetsystem, hvor man som gæst skal bestille plads i haven hjemmefra. Det system trådte i kraft mandag.

- Det er gået over al forventning, for det virker til, at alle vores gæster godt kan finde ud af at købe en billet inden, siger Odense Zoos direktør, Bjarne Klausen til TV 2/Fyn mandag aften tæt på Odense Zoos lukketid på den første dag med det nye billetsystem.

Nyt system giver tryghed

Det nye bestillingssystem er i virkeligheden ikke så nyt igen - det har nemlig været tilgængeligt siden maj. Men først mandag blev det et krav, at de besøgende i haven skulle benytte sig af det.

Det bedste man kan gøre er at komme om eftermiddagen, for der er der altid masser af plads Bjarne Klausen, direktør, Odense Zoo

Og det virker til, at systemet faktisk er med til at gøre gæsternes besøg mere sikre.

- Jeg synes, det er godt. Man kommer ikke til at stå i voldsomme køer ude foran eller kommer forgæves, og samtidig giver det også en ekstra sikkerhed, at man faktisk godt må være herinde, når man så kommer, siger Thilde Mikkelsen, der kommer fra Aalborg, og som valgte at bruge en mandag i sin sommerferie i den fynske zoo.

Mange overvejelser førte til implementering

Inden Odense Zoo indførte krav om pladsbillet til haven, gjorde direktøren sig mange overvejelser, men i sidste ende vægtede hensynet til gæsterne højest, fortæller han.

Den nye ordning betyder ikke, at man ikke kan møde op uden at have en billet. Det betyder dog, at man kan risikere, at alle pladser i den tidslomme, man er mødt op i, er fyldt.

Til de gæster, der er nervøse for, om der er plads til dem, har direktøren derfor en opfordring:

- Det bedste, man kan gøre, er at komme om eftermiddagen, for der er der altid masser af plads. De fleste prioriterer at komme i zoologisk have om formiddagen, så derfor er der ofte ikke lige så mange mennesker om eftermiddagen, siger han og afslutter:

- Vi håber faktisk, at ordningen kan være med til at få flere til at udskyde deres tur i zoologisk have til om eftermiddagen.