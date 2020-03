Nye lejere: Bazar Fyn bliver til friskole og børnehave

Fund Friskole & Børnehave flytter efter sommerferien ind i lokalerne i Thrige Firkanten, der tidligere husede Bazar Fyn.

Friskolen forlader de nuværende lokaler på Enggade i Odense den 30. juni 2020.

- Det har hele tiden været drømmen at lave skole et sted som Thrige Firkanten. Her kan vi skabe kreative læringsmiljøer og større fleksibilitet i vores opbygning af skolen. Vi kan udleve vores vision om at arbejde med det hele barn, det hele menneske i de helt rigtige rammer, siger Michael Thagaard, skoleleder på Fund Friskole i en pressemeddelelse.

Vigtigt at blive i centrum

- Vi føler os meget privilegerede. Fund forbliver i byens centrum, så alle os, der tager tog eller bus, stadig har nemt ved at komme i skole. Samtidig får vi rummelige lokaler og legepladser, som både skolen og børnehaven får glæde af. Vi skal sammen med børn og forældre skabe en helt ny type skole, der bygger på den gode danske skoletradition med Funds DNA som et sted, hvor børn har lyst til at lære og være, fortæller Michael Thagaard.

En af fire personer, der står bag Fund Friskole, er Ulrik With Andersen, indehaver af virksomheden Educadio. Han er også glad for den nye placering Thrige Firkanten.

- Ja, vi kan faktisk slet ikke få armene ned over de øgede muligheder stedet giver for, at vores børn bliver endnu bedre dannet og uddannet til fremtiden, siger Ulrik With Andersen.

Bazaren skal ombygges

Olav de Linde ejer lejemålet og her går man inden længe i gang med at ombygge og klargøre bygningerne, så de opfylder kravene til både friskole og børnehave. Elever og forældre inddrages i projekteringen.

- Både børn og forældre involveres i høj grad i hele processen, så de får en fornemmelse af, at det vi skaber, er vores skole og børnehave, fortæller leder af børnehaven Trine da Silva Weng.

Vil skabe folkehus

En del af tanken med de nye lokaler er også at skabe et folkehus for alle, hvor der vil være liv både om dagen og om aftenen. Det kan ske gennem samarbejde med nuværende partnere, aftenskoler og andre frivillige foreninger, fortæller folkene bag Fund.

Udover friskole satser Olav de Linde i Odense på at indrette på kontorarealer, spisesteder og kulturaktiviteter eller et koncertsted i den tidligere Bazar Fyn.

- Vi vil skabe et stærkt samarbejde af blandt andet frivillige kræfter, således at vi styrker det odenseanske kulturliv og åbner op for mange forskellige typer af arrangementer og oplevelser på adressen. Vi vil skabe et sted, hvor lokalerne aldrig står tomme, men er fyldt med mennesker og liv både om dagen og om aftenen, fortæller koordinator på Fund, Erling Hjernø.

Flere flytter ind

Olav de Linde oplyser til TV 2/Fyn, at friskolen kun er en af flere nye lejere, der flytte ind i den tidligere Bazar Fyn.

Direktør Søren Gørup Christiansen fra ejendomsselskabet Olav de Linde i Odense fortæller, at lejemålet sandsynligvis bliver opdelt i fire, hvor den ene bliver friskolen Fund.

Derudover satser de på kontorarealer, spisesteder og kulturaktiviteter eller koncertsted.

- Med kontorerne kan der lokkes nye firmaer til, og så er der planer om kantine, måske kaffe- og vinbarer og mulighed for aktivitet også. Han nævnte også koncertsted som kulturdelen, oplyser Søren Gørup Christiansen til TV 2/Fyn.

Odense Kommune skal nu godkende, at der bliver friskole i dele af lokalerne.

Foto: Ole Holbech / Arkiv