Fyns Politi nedgraderer: Færre corona-hotspots på Fyn 

Fra og med den 5. juni fjerner Fyns Politi Byens Ø i Odense og Krøyers Have i Svendborg fra listen over corona-hotspots, hvor politiet de seneste måneder har øget patruljeringen for at sikre, at forsamlingsforbuddet overholdes.

De to steder fjernes fra fokuslisten, da Fyns Politi vurderer, at den øgede tilstedeværelse ikke længere er nødvendig. Dermed er det fremadrettet kun Munke Mose, Eventyrhaven og Skovsøen i Odense samt Christiansminde i Svendborg, som politiet har særligt fokus på.

vi reducerer vores hotspots fra seks steder til fire. Læs mere her #politidk #hotspot https://t.co/jeU1gXx8p7 — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 5, 2020

- Jeg synes, det er glædeligt, at vi kan fjerne to steder fra vores hotspot-liste, for årsagen er jo, at borgerne har opført sig fornuftigt og overholdt reglerne, siger politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse.

Fortsætter den øgede patruljering

På de seks fynske fokusområder har Fyns Politi patruljeret flere gange i døgnet, siden de blev oprettet den 24. april. I perioden er der ifølge politiet kun uddelt få bøder, og der har ikke været grundlag for at oprette et decideret opholdsforbud.

Hvad er et "hotspot"? Et ”hotspot” er et område, hvor politiet patruljerer ekstra, fordi det vurderes at være et sted, hvor der er risiko for at (for) mange mennesker forsamles. Hotspotsne blev oprettet den 24. april 2020. Kilde: Fyns Politi. Se mere

Alligevel fastholder Fyns Politi det øgede fokus på de fire resterende hotspots på Fyn, da det vurderes, at der fortsat er øget risiko for store og tætte forsamlinger, som øger risikoen for coronasmitte.

- Vi håber og regner med, at de gode takter, som borgerne har udvist indtil nu, fortsætter – også på Byens Ø i Odense og i Krøyers Have i Svendborg, selvom de altså ikke er hotspots længere. Vi patruljerer stadig alle de steder, hvor fynboerne er og bødeblokken er også stadig med, siger Arne Gram.

