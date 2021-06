Nyt kuld: Zoo har fået flere løveunger

Unger skal videre

De nye unger kan lukkes ud i anlægget til resten af flokken, når de er fem til seks uger gamle.



Det betyder, at løveflokken i Odense Zoo pludselige er blevet på otte i stedet for de tre løver, de havde inden de to kuld unger.

Og det går ikke. Ikke mindst fordi fire af ungerne er hanner, og de kan ikke være i samme flok som en anden han.

- Der er ingen tvivl om, at de skal videre til andre zoologiske haver senere. Når de begynder at sætte manke kan de sendes videre, og der går et års tid før det sker, siger Odense Zoos direktør.



Der er dog en mulighed for, at den ene hun kan blive i den fynske løveflok.

- Hvis vi vil have tre hunner, så skal ungen steriliseres. Hun skal selvfølgelig ikke parre sig med faren.

Bjarne Klausen fortæller, at de endnu ikke har taget stilling til, om man vil beholde den ene unge.