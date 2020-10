Odense får Fyns første Føtex Food

I 2021 kommer Albani Torvs Karréen til at stå klar som en del af en ny Odense-bydel med lejligheder og butikker.

Og der er allerede nu sikret en lejer til mange af kvadratmeterne i stuen. Her kommer Føtex Food nemlig til at slå dørene op, afslører AP Pension i en pressemeddelelse.

Læs også Gammel kaserne rives ned: Skal give plads til 100 nye bæredygtige boliger

Det bliver samtidig Fyns første Føtex Food.

- Vi er meget glade for, at Salling Group ser de mange muligheder, som den kommende bydel i Odense giver, siger Peter Olsson i meddelelsen, hvor han også fortæller, at aftalen med Salling Group strækker sig mange år ud i fremtiden.

Vil møde efterspørgslen i midtbyen

Butikken åbner i løbet af foråret 2021 i din nye bydel. Og hos Salling Group er man overbevist om, at sortimentet i Føtex Food passer med efterspørgslen fra borgerne i Odense midtby.

- Med den centrale placering i byen og de planer, der er for området, giver det god mening for os at åbne en Føtex Food i bydelen. I Føtex Food er sortimentet tilpasset den travle hverdag med færdigretter, gode råvarer, delikatesser og slagterudskåret kød, siger Carsten Hadsbjerg, udviklingschef i Salling Group.

Butikken, der bliver på knap 2.000 kvadratmeter, deles op i specialafsnit med hverdagsvarer og delikatesser.

En del af et større projekt

Byggeriet omkring Fisketorvet og Albani Torv er en del af Odense Kommunes udviklinsprojekt 'Fra gade til by', der kommer til at bestå af tre bygninger: Albani Karréen, Fisketorvs Karréen og Nørregadehuset.

Læs også Facebook udvider på Fyn

Der bygges mellem tre og syv etager med 217 lejeboliger, detailhandel og erhverv. Sidstnævnte sandsynligvis i form af caféer, restauranter og lignende.

- Med sin størrelse er Odense naturligvis en spændende by for os at udvikle i. Byen giver mange muligheder, uanset om man er studerende, har etableret sig med familie og børn eller nyder tilværelsen som pensionist, siger Peter Olsson.

De to andre bygninger forventes at stå klar i slutningen af 2020.

Foto: AP Ejendomme A/S/Arkitema K/S