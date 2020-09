Odense fejlagtigt inkluderet i mundbindsregler

Tirsdag blev der præsenteret yderligere restriktioner for at mindske smittespredning med corona, og i bekendtgørelsen på hjemmesiderne retsinformation.dk og lovtidende.dk fremgår det, at disse også gælder for Odense Kommune.

Men det er en fejl, lyder det nu fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Restriktionerne i bekendtgørelsen lyder på, at der skal bæres mundbind eller visir hos stående og gående gæster over 12 år på blandt andet restauranter og barer.

Restriktionerne varer foreløbig til den 1. oktober. Ud over Odense Kommune står 17 kommuner i hovedstadsområdet på listen.

Men det er altså kun de 17 kommuner, der er underlagt de nye restriktioner og ikke Odense, lyder det fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Ministeriet oplyser, at fejlen hurtigst muligt vil blive rettet.

Odense har været ramt af stigende smittetal, og derfor blev der tidligere indført restriktioner i kommunen, der skal vare til 22. september.

Men smittetallene er blevet bedre den forgangne uge. Det er årsagen til, at kommunen ikke er inkluderet på listen over steder, hvor der tirsdag blev præsenteret yderligere restriktioner.

De kommer, fordi der i en række kommuner er sket en stigning i smitten med coronavirus.

De nye restriktioner omhandler ud over krav om mundbind på restaurationer en lukketid på serveringssteder klokken 22.00.

Restriktionerne er trådt i kraft torsdag.

Der er dog en række forbehold for de nye restriktioner. Under indtagelse af medicin behøver man eksempelvis ikke bære mundbind.

Det samme gælder under samtaler med personer, der mundaflæser, eller hvis mundbindet giver vejrtrækningsproblem eller kvælningsfornemmelse.