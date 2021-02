Odense klar med havnehandel til 700 millioner kroner

Onsdag bliver en hidtil hemmeligholdt kæmpehandel i Odense for første gang for alvor afsløret for byens borgere.

Fyens Stiftstidende løftede sløret for handelen for snart tre uger siden, men på et pressemøde i dag vil en aftale om de resterende syv arealer på den indre del af Odense Havn altså blive afsløret.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem den nordjyske storentreprenør A. Enggaard A/S, Odense Kommune og Lindø Port of Odense.

I en pressemeddelelse fremgår det ikke, hvad handlen løber op i, men ifølge Fyens Stiftstidende er det en handel til omkring 700 millioner kroner, som drejer sig om disse syv arealer: Pakhuskajen, Havnegadekvarteret, Siloøen, Byens Ø, Promenadebyen, Bryggen og Søkvarteret.

Sammenhængskraft i inderhavnen

På pressemødet vil aftalen blev præsenteret af borgmester Peter Rahbæk Juel (S), rådmand for By- og Kulturforvaltningen Christoffer Lilleholt (V) samt repræsentanter fra de to øvrige parter, men udmøntningen af aftalen vil ske "i tæt dialog med beboere, borgere og erhvervsliv", fremgår det af pressemeddelelsen.

Inderhavnen skal "udvikles til en levende og attraktiv bydel" med blandt andet "kvalitet i byggeriet og fokus på bæredygtighed".

Med et samlet salg er det intentionen at skabe en sammenhængskraft i inderhavnen. Man er således enige om, hvordan området skal udvikle sig, og men har lavet et sæt nedskrevne retningslinjer om, hvordan området udvikler sig til en ny bydel med forskellige boformer og rum til udeliv.

Mangler den endelige godkendelse

Men inden man når så langt, skal aftalen behandles i Odense Kommune, og bliver den godkendt, investerer A. Enggaard i samarbejde med pensionskasser betydeligt i at udvikle de samlet op mod 185.000 kvadratmeter.

- Med aftalen sikrer vi, at både Odense Kommune og borgerne selv også fremadrettet vil have væsentlig indflydelse på, hvordan havnen som bydel skal udvikle sig. Vi prioriterer en inddragelsesproces, hvor byens borgere, foreninger og erhvervsliv involveres og engageres i havnens udvikling, fordi vi gerne vil skabe forandringerne sammen, siger Peter Rahbæk Juel før pressemødet og peger på, at inderhavnen vil få grønne åndehuller.

- Det sætter vi en stor streg under nu, og hvis byrådet bakker op, vil det blive et vigtigt første skridt i et nyt og tæt samarbejde om en ambitiøs udvikling på havnen i Odense med fokus på kvalitet, bæredygtighed og plads til hinanden, tilføjer borgmesteren.

Fakta om Odense Inderhavn Den første byomdannelsesplan for Odense Havn blev vedtaget i 2003. Siden er der blandt andet blevet bygget i alt 1.350 boliger samt kontorer/erhverv. Hertil kommer blandt andet Havneparken, Nordatlantisk Hus og Havnebadet. Siden er Byomdannelsesplan 2,0 for Odense Havn blevet vedtaget og det er den, der erstattes af den nye bydelsudviklingsplan. De syv delområder med delvist tilhørende vandarealer, som A. Enggaard A/S køber helt eller delvist er: Bryggen (47.570 m2 - området tættest på Åløkkeskoven)

Søkvarteret (44.650 m2 - området i forlængelse af Åløkkeskoven på venstre side af Gammelsø)

Siloøen (20.992 m2)

Byens Ø (28.195 m2)

Havnegadekvarteret (14.080 m2 – området på højre side af Havnegade fra Buchwaldsgade til Nørrevoldgade)

Pakhuskajen (21.904 m2 - området på venstre side af Havnegade fra Nørrevoldgade til Malmøgade)

Hjørnet af Promenadebyen ud mod Toldbodgade. (5.721 m2) Kilde: Odense Kommune Se mere

Rådmand Christoffer Lilleholt glæder sig over, at det er lykkedes at finde en storinvestor, som vil tage sig af alle de syv områder på én gang:

- Det er mit håb, at vi får skabt en havn, der kan måle sig med andre store havneområder i Danmark, som har udviklet sig til boliger og bydele. Her er flotte arkitektoniske bygninger omgivet af liv, kultur og aktiviteter på vandet. Sådan skal det også være i Odense, for det fortjener byen og havnen.

Med opbakning fra borgmesteren og rådmanden for By- og Kulturforvaltningen synes samarbejdsaftalen at have den nødvendige politiske opbakning, når den er på dagsordenen på byrådsmødet onsdag den 3. marts 2021.

A. Enggard bygger løs i Odense

Virksomheden A. Enggard er en af Danmarks største entreprenører, udviklere og ejendomsinvestorer.

A. Enggard er i samarbejde med pensionsselskabet PKA i fuld sving med, at opføre 413 lejeboliger på den gamle slagterigrund på Rugårdsvej i Odense C.

Projektet indeholder blandt andet en bygning, som med sine 65 meter bliver den højeste bygning i Odense. Projektet ventes færdiggjort i 2024, mens de første boliger forventes klar til indflytning sidst i 2023.

A. Enggard har desuden ansøgt om at opføre et byggeri på 38.000 kvadratmeter på Pakhuskajen.

Projektet på den gamle slagterigrund indeholder blandt andet en bygning, som med sine 65 meter, bliver den højeste bygning i Odense. Foto: A. Enggaard

A. Enggards projekt på den gamle slagterigrund på Rugårdsvej i Odense C. Foto: A.Enggaard