Det ved vi nu: Sådan tegner genåbningsplan sig for Fyn

Opdateres løbende ...

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at regeringen åbner butikker under 5.000 kvadratmeter fra den 1. marts. På Fyn betyder det blandt andet, at møbelbutikken Ilva sandsynligvis kan åbne, mens Ikeas skydedøre fortsat skal være lukkede.

- Vi glæder os meget til at åbne igen. Det har vi ventet på længe, siger Martin Jessen, souschef i Ilva i Odense.

Det forventes, at regeringen onsdag vil præsentere sin strategi for, hvordan landet skal genåbnes efter næsten tre måneders nedlukning.

Læs også Trods udsigt til genåbning: Dansk Erhverv vil åbne alle butikker

Den præcise genåbningsplan er endnu usikker, men indsatsgruppen, der blandt andet består af sundhedsmyndigheder som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, har indstillet forslag til genåbningsplanen.

Større afstandskrav og færre kunder

Vælger statsminister Mette Frederiksen (S) at følge disse forslag, betyder det, at mindre butikker som blandt andet skobutikker, tøjbutikker og isenkræmmere under 5.000 kvadratmeter kan åbne allerede på mandag.

Læs også Mange smittede: Odense skruer op for corona-indsatser i Vollsmose

Dog bliver afstandskravene fordoblet, så butikker, der er større end 2.000 kvadratmeter fremover skal finde 20 kvadratmeter per kunde. I mindre butikker skal hver enkelt kunde have ti kvadratmeter for sig selv. Der kan med andre ord være færre personer i butikkerne ad gangen.

Større fynske butikker, der forventes at åbne 1. marts Elgiganten, Svendborg

Elgiganten, Odense

Fætter BR, Odense

Ilva, Odense

Jysk, Assens

Jysk, Odense

Jysk, Nyborg

Jysk, Ringe

Jysk, Faaborg

Jysk, Middelfart

Jysk, Svendborg

XL Byg, Langeskov Listen er en oversigt over mellemstore virksomheder, der må åbne. Listen er ikke fyldestgørende, og der kan derfor være flere butikker, der genåbner - dog kan listen give en indikation på, hvilken størrelse butik der må åbne.

Storcentre skal dog fortsat holdes lukket, ligesom frisører, massører og tatovører i denne omgang heller ikke er en del af genåbningsplanen.

Zoo åbner - måske

Ligesom kunder og ansatte i små og mellemstore butikker kan vende tilbage fra på mandag, bliver det igen også muligt at gå en tur i Odense Zoo - det er dog endnu usikkert, om haven rent faktisk vælger at åbne.

Læs også Mulig genåbning: Kommuner gør klar til massetest af elever og lærere

Med en negativ coronatest i hånden, der ikke er mere end 72 timer, kan du fra 1. marts besøge landets udendørs kulturinstitutioner, når de genåbnes. På Fyn er langt de fleste udendørs kulturinstitutioner som Egeskov Slot, Bridge Walking og Den Fynske Landsby vinterlukket, men Odense Zoo må i teorien åbne, hvis gæsterne begrænses i at gå indendørs.

- Hvis vi må åbne helt, gør vi det. På den her årstid er der mange af de indendørs ting, der er en væsentlig del af oplevelsen. Hvis vi kun må åbne halvt skal vi tage stilling til, om det kan svare sig. Hvis vi åbner, får vi ingen kompensation, som det er nu, siger Odense Zoos direktør Bjarne Klausen.