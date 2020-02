Odense Kommune har fjernet børn fanget i slemme skilsmisser

Fire ud af ti af landets største kommuner har anbragt børn på grund af forældrenes slemme skilsmisse. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er kommunerne Aalborg, Silkeborg, Vejle og Odense, der har oplevet, at børn får angst eller depression, bliver udadreagerende, skærer i sig selv, stopper med at spise eller udebliver fra skole på grund af forældrenes konflikt.

I nogle sager går bølgerne mellem forældrene så højt, at kommunen bliver nødt til at gribe ind, fortæller Solvejg Lund, der er leder af familierådgivningen i Silkeborg Kommune.

- Vi har været nødt til at anbringe børn, hvor skilsmissekonflikterne har overskygget alt andet. Hvor forældrene ikke kan påtage sig det forældreansvar, det kræver at hjælpe deres børn, siger hun til Jyllands-Posten.

I sagerne, som de fire kommuner henviser til, er konflikten hovedårsag til anbringelserne. Det handler altså ikke om, at der eksempelvis er begået vold eller andre former for overgreb på barnet.

Konflikterne mellem forældrene kan eksempelvis handle om forældremyndighed, børneopdragelse, økonomi, eller at den ene forælder har fået en anden partner.

Ifølge kommunerne er der slemme skilsmissesager i alle samfundslag. Og når kommunen vil anbringe i disse sager, bliver børnene typisk tvangsfjernet fra forældrene, fortæller Anette Ravn Olsen, der er chef for Familie og Forebyggelse i Vejle Kommune.

- Det er sjældent, at forældrene kan se deres egen part i børnenes mistrivsel. De peger næsten altid på den anden forælder som årsag, siger hun til avisen.

Ifølge Dansk Socialrådgiverforening er der tale om et stigende problem, som kolleger over hele landet beretter om.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger i en skriftlig kommentar, at regeringen blandt andet har afsat 104 millioner kroner til at nedbringe ventetiden i Familieretshuset, der tidligere var kendt som Statsforvaltningen.

På anbringelsesområdet vil ministeren have fokus på, "hvordan vi kan støtte børn og forældre tidligere, så problemerne ikke vokser sig store", skriver hun i svaret til Jyllands-Posten.