Odense Letbane udskyder tidsplan for genåbning igen

Letbanen har i 15 dage holdt stille mellem IKEA og Tarup Center.

Og det er stadig for tidligt at vurdere, hvornår letbanen igen er tilbage i drift.

Det oplyser Odense Letbane på sin hjemmeside mandag.

- Vi arbejder på højtryk for at komme i mål med et samlet overblik over de udbedringer, vi skal igennem, før vi kan genoptage driften, siger Dan Ravn, administrerende direktør ved Odense Letbane.

Undersøgelser og udbedringer af de berørte facadeankre på især Nyborgvej og Middelfartvej fortsætter altså, lyder det.

I fredags var det ellers planen, at Odense Letbane ville melde en tidshorisont ud, men det blev udskudt til mandag.



Odense Letbane forventer dog, at man midt i uge 26 er klar med en mere revideret tidsplan.



Der vil fortsat være indsat erstatningsbusser på strækningen mellem Tarup Center og Bilka.

Du kan se en oversigt over erstatningsbussernes stoppesteder her.