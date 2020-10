Odense mangler kvart milliard: Sådan skaffer andre byer penge til nyt stadion

OB´s ejere, Odense Sport og Event, drømmer om et nyt stadion i Odense.

Drømme der, som de ser ud lige nu, kommer til at koste over 250 millioner kroner. I hvert fald hvis man skal gå ud fra Rambølls foreløbige idé til et nyt stadion.

Indtil videre har Odense Kommune tilkendegivet, at den vil poste 35 millioner kroner i et nyt stadion-projekt, og derfor ser det altså ud til, at der er lang vej igen for Odense Sport og Events planer.

Skal man lykkedes med et projekt til en kvart milliard, kan det derfor være en god idé at søge inspiration hos andre byer. Og det er en løsning, som Odenses Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) bestemt også forventer at benytte sig af.

- Første skridt er at få fundet det rette partnerskab, og der skal jeg jo ikke kunne udelukke, at vi skal trække inspisration fra andre steder, hvor de har realiseret stadionprojekter i partnerskaber, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2 Fyn.

Silkeborg som forbillede

Silkeborg som forbillede

Silkeborg Kommune havde selv postet 60 millioner kroner i projektet. Penge som kommunen fandt ved at sælge den gamle stadiongrund, der skal laves om til boligomrde med rekreative arealer. Der er desuden også ved at blive bygget et nyt plejecenter på grunden.

De resterende 70 millioner kroner er blevet indsamlet af Silkeborg IF Invest gennem sponsorater i det lokale erhvervsliv.

15 millioner kom fra Jysk-koncernen, 10 millioner fra Jyske Bank og de resterende 45 millioner har SIlkeborg IF selv rejst ved at sælge den nuværende stadionlounge og rejse penge hos private investorer. Kilde: Silkeborg IF

Odense er imidlertid ikke den eneste by i landet, som har haft store drømme for et moderniseret stadion - og som faktisk er lykkedes med at rejse pengene til det.

I Silkeborg stod et nyt stadion til 130 millioner kroner færdigt i 2017, og det var finansieret gennem midler fra kommunen, Silkeborg IF Invest A/S og byens erhvervsliv.

Den største bidragsyder i Silkeborg var Jysk-koncernen, der betalte 15 millioner kroner til gengæld for, at stadion nu hedder Jysk Park.

Jyske Bank postede ti millioner i projektet og de resterende 45 millioner har Silkeborg IF selv rejst.

I 2017 stod det nye stadion i Silkeborg klar. Foto: TV 2 Østjylland

Aarhus lancerer enormt projekt

I Aarhus er der også planer for deres stadion Ceres Park. Men det er nogle planer, der rækker langt ud over de 130 millioner i Silkeborg og de 250 millioner kroner i Odense.

Faktisk regner man i Aarhus med at bruge 750 millioner kroner på at udvikle ikke kun stadion, men også hele området omkring stadion for 750 millioner kroner.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) har i den forbindelse foreslået, at Aarhus Kommune i 2024 afsætter 250 millioner kroner til udviklingen af området, der også kaldes Kongelunden.

Der er store planer for stadion i Aarhus, Ceres Park. Foto: TV 2 Østjylland

Resten af pengene har Lind Invest og Salling Fondene spædet til med - de to erhvervsdrivende har hver især lovet at skyde 250 millioner kroner i projektet.

- Vi synes, at tiden er kommet til at sikre et smukt og banebrydende stadion i absolut verdensklasse, sagde Jens Bjerg Sørensen fra Herman Sallings Fond til TV 2 Østjylland, da Salling Fondene var klar til at gå med i projektet.

Planerne i Aarhus Planerne i Aarhus strækker sig langt ud over blot et moderniseret stadion. Kommunens plan er at udvikle hele området, så endnu flere gæster kan trækkes til byen. Udviklingen af området skal foregå gennem fem stragtegiske pejlemærker, som kommunen beskriver på følgende måde: Flere destinationer gør området til en samlet attraktion i byen. Dette gøres ved at fjerne fysiske barrierer og ved at udvikle nye og opdatere eksisterende destinationer med reference til den grønne og blå natur samt de enestående historiske og landskabelige forhold i området. Et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber. Dette gøres ved at sikre en lang række forskellige funktioner, der understøtter hinanden og som understøtter, at man bevæger sig inde i området og ikke kun tager derind for at besøge enkelte og isolerede tilbud. En moderne ramme for events inden for sport, kultur og erhverv. Ved en gennemgribende modernisering og nybyggeri af idrætsanlæg med fokus på fleksibel og høj udnyttelse, skabes et nyt center i landsdelen for både større og mindre events. Et rum for ro, fordybelse, eftertanke og viden. Dette gøres ved at dedikere dele af området til livets roligere udfoldelser og ved at skabe plads til funktioner, der understøtter nysgerrighed og videnskab. Med en sammenhængende plan skabes det nødvendige grundlag for at aktivere og demokratisere området, hvilket vil gøre det til ’Hele Aarhus’ legeplads’. Områdets skal udvikles fra et enkeltstående udflugtsmål til at blive en del af den aarhusianske hverdag. Kilde: Aarhus Kommune

Få investorer har midlerne til opgaven

Hvis Odense på samme måde som Silkeborg og Aarhus skal lykkedes med at rejse pengene, så vil det være en god idé at søge mod den eksisterende sponsorkreds, vurderer TV 2 Fyns erhversredaktør Ole Frank Rasmussen.

- Selvom sponsorkredsen i OB er stor, så er det faktisk umiddelbart få sponsorer, der kan løfte opgaven med at skyde et stort beløb i projektet, siger Ole Frank Rasmussen og tilføjer:

- Den mest oplagte er selvfølgelig Odense Sport og Events ejer - og dermed også OB's ejer - Niels Thorborg.

På sponsorlisten bider TV 2 Fyns erhvervsredaktør også særligt mærke i Barfoed Group og HD ejendomme. Begge virksomheder kunne nemlig forestilles at være interesserede i at investere, hvis også der med investeringer følger en mulighed for at bygge ejendomme i området.