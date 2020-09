Odense tager fjerde sejr i træk efter flot comeback

Efter en åbningslussing på ti mål mod mestrene fra Esbjerg har håndboldkvinderne fra Odense fundet melodien på banen igen.

Tirsdag aften tog Fyns håndboldflagskib en sejr på 28-26 ude over Nykøbing Falster i kvindernes bedste håndboldrække, Bambusa Kvindeligaen.

Men det var ikke uden besvær. Gæsterne var bagud med fire mål knap halvvejs i anden halvleg, men et flot comeback sikrede fuld pointhøst.

Dermed har fynboerne vundet fire af sæsonens fem første kampe. Nykøbing-holdet har kun en enkelt sejr i fem kampe.

Første halvleg var tæt hele vejen. Ingen af holdene gav sig på nogen måde, og så snart et af holdene kom foran med et par mål, virkede det til, at det andet strammede op.

Hjemmeholdet var foran 15-14 ved pausen, men fynboerne kom bedst ud efter pausen. Med tre scoringer på stribe af den hollandske stjerne Nycke Groot gik Odense i front.

Det var imidlertid kun for at gå helt i stå i næsten ti minutter.

Angrebet kunne slet ikke få bolden i nettet, og i den anden ende fandt Nykøbing igen de offensive takter.

Falstringerne scorede seks mål på stribe i løbet af de små ti minutter, hvor gæsterne holdt ufrivillig scoringspause.

Odense kom i gang igen og bed sig fast i haserne på Nykøbing Falster. Det gav en spændende afslutning.

Med lidt over fem minutter igen og 25-24 til hjemmeholdet fik Dione Housheer en udvisning, som gav Odense mulighed for igen at få kontakt på måltavlen.

Det blev udnyttet. Selvfølgelig - fristes man til at sige - af Nycke Groot.

Og mulighederne for en flot comebacksejr blev endnu større kort efter, da Nykøbings Sofie Flader også måtte ud i to minutter, mens der endnu resterede 44 sekunder af Housheers udvisning.

To gange brændte fynboerne dog fra højrefløjen, så stillingen var stadig 25-25, da holdene var fuldtallige med omkring to minutter tilbage.

Alligevel var det gæsterne, som holdt hovederne mest kolde i den hektiske slutfase og kunne juble over en flot sejr.

Nycke Groot blev med ni mål kampens topscorer.