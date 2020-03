Ramt af forsamlingsforbud: Odense Zoo lukker ned

Odense Zoos ledelse og bestyrelse har tirsdag aften besluttet at lukke Odense Zoo indtil videre fra onsdag og til 30. marts, fordi det vil være for svært at håndtere, at kun ti personer må være forsamlet.

Nina Collatz Christensen, der er leder af dyr, teknik og formidling i Odense Zoo, siger til TV 2/Fyn, at man ikke har været direkte forberedt på, at det ville blive nødvendigt at lukke for adgang for publikum, men selvfølgelig ventede spændt på statsministerens pressemøde tirsdag aften.

- Vores besøgende har opført sig helt stille og roligt, og vi har overholdt reglerne om højst 100 forsamlede hidtil, men det vil ikke være muligt at overholde et maksimum på ti. Skal det så være i hele Zoo eller på legepladsen, spørger Nina Collatz Christensen og svarer selv:

- Derfor har vi valgt at lukke helt. Vi har selvfølgelig kunnet se i gadebilledet, at nogen har været for tæt sammen, så vi bakker op om den beslutning, der er taget. Men vi håber, det bliver en kort periode.

Selv om der lukkes for publikum, vil der stadig være aktivitet i Odense Zoo, fordi dyrene jo skal passes. Men det giver ingen problemer i forhold til at overholde regler med for mange samlede.

- Dyrepassere og driftspersonale klæder om hver for sig og opholder sig slet ikke sammen. De kommunikerer over radio og telefoner, fortæller Nina Collatz Christensen.

I Odense Zoo har man i længere tid haft særlige forholdsregler for chimpansehuset, fordi menneskeaber også kan smittes med coronavirus.

- Vi har haft lukket for huset, og så har der været særligt fokus på hygiejne i forhold til chimpanserne. De bruger jo ikke lige håndsprit, så dyrepasserne har været ekstra forsigtige, siger Nina Collatz Christensen.