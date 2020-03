OUH får 1.000 liter håndsprit doneret

Mandag middag modtog Odense Universitetshospital en gave, der er lidt større end normalt. Gaven bestod af 1.000 liter håndsprit, og afsenderen var virksomheden Envases beliggende i Odense.

En gratis donation er en lille pris at betale for at sige tak til dem, der hjælper os i samfundet i øjeblikket Brian Nielsen, Direktør, Envases,

Både ledelsen og medarbejderne hos Envases blev enige om, at de gerne ville bidrage til manglen på værnemidler på de danske sygehuse. Derfor tilbød de 1.000 liter gratis håndsprit til sygehuset.

- Jeg er meget glad og stolt over, at forslaget om at donere 1.000 liter håndsprit gratis til OUH blev bragt frem. Især når man i øjeblikket ser, at der er mange, der sætter prisen op på håndsprit, siger Envases direktør Brian Nielsen og fortsætter:

- En gratis donation er en lille pris at betale for at sige tak til dem, der hjælper os i samfundet i øjeblikket.

Producerer ikke håndsprit normalt

Den odenseanske virksomhed producerer ellers ikke håndsprit normalt. Idéen kom fra en af Envases medarbejdere, der begyndte at se, at håndsprit er en mangelvare.

Og da Envases allerede havde alle ingredienserne, og der i forvejen er flere kemiingengiører ansat i virksomheden, var selve produktionen ikke noget problem.

Der er ingen tvivl om, at vi skal stå sammen og hjælpe hinanden, hvis vi skal komme gennem coronakrisen. Her har Envases bare budt sig til på fornemmeste vis med håndsprit af høj kvalitet Peter Rahbæk Juel, bormester, Odense, Socialdemokratiet

- Vi søgte en godkendelse til produktion af håndsprit fra Miljøstyrelsen i mandags, og vi fik godkendelsen torsdag, fortæller Brian Nielsen og tilføjer:

- Jeg er meget imponeret over, at det lykkedes at få godkendelsen igennem på kun én uge.

Sprit af bedste kvalitet

I første omgang var håndspritten egentlig til Envases egne medarbejdere, men da Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fik at vide, at virksomheden kunne producere håndsprit - endda håndsprit af høj kvalitet - søgte han deres hjælp.

- Jeg vidste, at man i det offentlige mangler værnemidler generelt, og derfor hørte jeg Envases, om de på den ene eller anden måde kunne udvide deres produktion. Det var der meget stor velvilje for, og nu er der 1.000 liter sprit på vej til OUH, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn.

Og ifølge Peter Rahbæk Juel er grunden til, at spritten sendes til OUH, fordi den netop er af høj kvalitet.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal stå sammen og hjælpe hinanden, hvis vi skal komme gennem coronakrisen. Her har Envases bare budt sig til på fornemmeste vis med håndsprit af høj kvalitet, siger han.

Danmark hjælper Danmark

Odensevirksomheden er dog langt fra den eneste, der gerne vil hjælpe med manglen af værnemidler.

I weekenden lancerede lægemiddelstyrelsen kampagnen ’Danmark hjælper Danmark’. Det er en kampagne, der giver virksomheder mulighed for at bidrage til manglen på værnemidler, og Envases donation kommer i kølvandet på kampagnen.

I forbindelse med kampagnen er fem af landets største kommuner gået sammen i en ny fælleskommunal indkøbsorganisation. Deres opgave er at sikre, at alle landets kommuner kan skaffe sig det sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt til sundhedspersonalet ude i kommunerne.

Odense Kommune står for at koordinere indkøbene til alle Region Syddanmarks kommuner.