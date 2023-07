Passagerer er lettede: Nu kører letbanen endelig igen

På skinner igen

Men i dag, fredag den 14. juli, er letbanen tilbage på skinnerne. En lettelse for Odense Letbanes administrerende direktør, Dan Ravn, som dog stadig er ærgerlig over situationen.

- En måned er rigtig, rigtig lang tid at være ude af drift, så det kræver noget tilvænning at skulle vænne sig til, at man skal bruge den kollektive trafik igen, siger han.



For selvom der har været erstatningsbusser på strækningen mellem Tarupcenteret og Ikea, har det ikke kørt som smurt.

- Så var der forsinkelser, og så kørte den ikke. Det har været megatræls, siger passager Lisa Bruun.

Dan Ravn anerkender, at den månedlange pause kan gå ud over passagertallene for letbanen.

- Vi er selvfølgelig bekymrede for, at der er folk, der allerede i den her periode har valgt andre former for transport, siger han.

Odense Letbane har dog fundet på en måde, hvor de prøver at lokke passagerne tilbage i banen.

- Vi har lanceret en ny billet, hvor man kan køre med bus og letbane for 15 kroner, så vi håber, at det kan få rigtig mange nye til at stige ombord i den kollektive trafik i Odense, siger Dan Ravn.