Politi indfører skærpet strafzone i Vollsmose efter skyderi

Lørdag eftermiddag blev der afgivet flere skud i boligområdet Vollsmose i Odense.

Der bliver oprettet både skærpet strafzone og visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke i Odense. Det træder i kraft midnat natten til søndag.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Læs også Meldinger om slagsmål: Politiet var massivt til stede i Vollsmose

Formålet er at "forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området", hedder det i pressemeddelelsen.

Beslutningen er taget, efter at der lørdag eftermiddag blev afgivet flere skud i Egeparken i boligområdet Vollsmose i Odense.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne ved skyderiet. Der blev skudt tre-fire gange cirka klokken 13.45.

Kan skyldes konflikt

Ifølge politiet formodes det at have sammenhæng med en konflikt, der fra tid til anden blusser op mellem grupperinger i Vollsmose.

- Samtidig med skudafgivelserne har der været slagsmål mellem et større antal personer i Vollsmose. Politiet har i forlængelse af urolighederne fundet tomme patronhylstre og knive.

- Som følge af skyderiet frygter Fyns Politi, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem medlemmer af grupperingerne under anvendelse af våben, da det har godtgjort, at konflikten er blusset op igen, står der i pressemeddelelsen.

Læs også Odense mangler halv milliard til velfærd: Det bliver rigtig svært, siger borgmester

De to zoner udløber begge mandag 23. november. Men de kan forlænges, hvis politiet finder det nødvendigt.

Oprettelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet begået i strafzonen kan forhøjes med op til den dobbelte i forhold til gældende praksis.

Udvidede rettigheder i zone

Visitationszonen giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område.

Vollsmose har været i politiets søgelys i længere tid på grund af en konflikt mellem to bandegrupperinger.

Det er en gruppe med tilknytning til Korsløkkeparken på den ene side og en gruppe tilknyttet Bøgetorvet i Vollsmose på den anden.

På grund af spændingerne i Vollsmose har området ad flere omgange været omfattet af en særlig visitationszone.

Læs også Central åre genåbner i Odense: - Det er skønt at kunne færdes frit i byen