Odense mangler halv milliard til velfærd: Det bliver rigtig svært, siger borgmester

Tirsdag kom det frem, at salget af Fjernvarme Fyn, som blandt andet Socialdemokratiet har arbejdet for, bliver endeligt droppet.

Mens det har resulteret i jubel blandt de blå partier, betyder det nu, at borgmesteren i Odense Kommune skal finde penge til velfærden et andet sted.

Og det har fået blandt andet Konservative og Venstre til at efterlyse et svar på, hvordan borgmesteren så vil finde finansiering, nu når fjernvarmesalget er ude af billedet.

Men det har der indtil videre ikke været et svar på.

- Man kan i hvert fald sige så meget, at det bliver rigtig svært, for der mangler en halv milliard, og det er penge, vi skal smøge ærmerne op for at finde. Hvis det var let, havde vi jo gjort det, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Ville det så ikke være rimeligt over for vælgerne, at de ved inden valget, hvor du vil hente pengene?

- Vi kender ikke de budgetrammer, vi skal arbejde med på det tidspunkt, så det er svært at sige helt præcist, uanset om man gerne vil, siger borgmesteren.

Vil ikke gamble med byens udvikling

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) er kommet med sit bud på, hvor pengene skal findes. Hos Venstre mener man, at kommunen skal stoppe letbanens etape to, der skal gå til Vollsmose, og i stedet bruge de opsparede penge til velfærd.

- Det er jo et kendt synspunkt, at de gerne vil rokke med fundamentet under byens udvikling, men den har vi ikke tænkt os at gamble med, siger borgmesteren.

Han fastholder dog, at han ikke kan komme med nogle bud på nye finansieringsmuligheder og opfordrer i stedet de blå partier til at tage kontakt.

- De skal banke på hos forligskredsen, og så tror jeg, at det er i det rum, vi bedst kan løse det, siger Peter Rahbæk Juel.

Partier meldte sig ud

Frem mod 2030 indgik et samlet byråd en aftale om at finde i alt 1,8 milliarder kroner til modernisering af vuggestuer, børnehaver, plejehjem og skoler.

Aftalen bliver kaldt "Velfærdens Fundament", men uenigheder om, hvorvidt et salg af Fjernvarme Fyn skulle finansiere planerne, fik flere partier til at melde sig ud.

Herunder Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti.