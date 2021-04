Politiet kom gæs til undsætning på motorvej

Oplever det mange steder

Noget tyder dog på, at det kan være fast arbejde at holde gæssene væk fra vejen. Torsdag kunne Vejdirektoratet oplyse, at de gik rundt på motorvejen. Og få timer efter, at politiet var kommet til undsætning fredag, var den gal igen.

- Vi oplever det mange steder i landet, hvor vejen ligger i nærheden af en sø. Vi har svært ved at gøre så meget, men vi opretter en trafikmelding, så der kommer en besked ud til dem, der kører på strækningen. Så håber vi, at folk sætter farten ned, siger vagthavende Jakob Riis-Petersen.

Nogle gange sender Vejdirektoratet også en vogn ud, hvis der kommer gentagende meldinger. Men ofte er gæssene væk igen, inden Vejdirektoratet når frem.