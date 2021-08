Politiet lukker sag om omkommet ægtepar i Odense Havn

Politiet kan ikke oplyse nærmere, om hvad der er gået forud for dødsfaldene eller om der er tale om et uheld.

- Vi kommer ikke til at kommentere yderligere på det, siger Charlotte Nyborg.

Et ligsyn er en undersøgelse af en afdød, som politiet foretager i samarbejde med læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at fastlægge dødsårsagen i sager, som er indberettet til politiet.