Politiet på jagt: Fandt række af knallertkørere, der brød reglerne

Uanset hvad, er politikomissæren sikker på, indsatsen har en effekt.

- Under alle omstændigheder er jeg sikker på, at indsatsen i går sender et klart til signal om, at politiet tager oplevelser med utryghedsskabende knallertkørsel meget alvorligt, siger Anders Brahe.

I Odense var man på kontrol i Odense N, Holluf Pile, det sydøstlige Odense, Otterup og Fraugde.