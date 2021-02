Politikere holder lav profil om rådmands rod i regnskaberne

Byrådspolitikerne i Odense holder lav profil i sagen om den konservative rådmand Søren Windell, som tirsdag efter flere dages tavshed stillede op til et interview med TV 2 Fyn. Her fortalte han om sin personlige konkurs for 12 år siden.

Søren Windell fik i 2008 en betinget dom og en bøde på grund af sine dispositioner i det konkursramte selskab Søren Thomassen Aps.

- Der skal være plads til, at man har været igennem svære perioder i sit liv. Det har jeg fuld forståelse for, men det, som han mangler at svare på, er, hvad der er foregået i 2020, mens han har været rådmand i Odense Kommune, siger byrådsmedlem Tim Vermund (S) til TV 2 Fyn.

En privat sag

Søren Windells rådmandskollegaer fra rød og blå blok i Odense ønsker ikke at gå ind i sagen. By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) har ingen kommentarer, mens beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) og børne- og ungerådmand Susanne Crawley fra Radikale Venstre kalder det en “privat sag”.

- Jeg anser det som Sørens privatsag. Det er en sag mellem ham, hans parti og vælgere. Jeg har derfor ikke kommentarer til de forhold, siger Brian Dybro.

- Jeg er af den holdning, at der er tale om Sørens private forhold, som er et anliggende for hans parti og vælgere, tilføjer Susanne Crawley.

DF: Ikke tegn på habilitetsproblem

Samme melding lyder der fra Dansk Folkeparti.

- Hans personlige forhold har jeg ingen kommentarer til. Jeg har tillid til Sørens virke som rådmand, og det lader ikke til, at der har været et habilitetsproblem i hans periode, siger byrådsmedlem Pernille Bendixen (DF).

Byrådsmedlem Reza Javid fra Enhedslisten opfordrer Søren Windell til at lægge alting frem.

- Det er godt, at han står frem og fortæller om det og erkender sin fejl. Alle kan begå fejl og kan lære af det. Så det er en sag mellem ham, Konservative og deres vælgere, siger Reza Javid.

- Det, der kan være interessant, er selvfølgelig det, der er foregået, mens han har været rådmand, og der tænker jeg, at han skal lægge alting frem, fortsætter han.

I tirsdagens interview med TV 2 Fyn forsikrede Søren Windell, at han havde lagt alting frem. Han har ikke ønsket at kommentere sagen onsdag.