Politikere kræver svar: - Det virker fuldkommen håbløst, at man ikke må flytte et farligt højspændingskabel

- Jeg er forundret over, at jeg skal have informationen fra en journalist på TV 2. At vi ikke på noget tidspunkt er blevet gjort opmærksom på, at der er sådan et højspændingskabel så tæt på boligen, lyder det fra Michael Trelle, der har boet på Hedelundhegnet 7 siden april sidste år.

For kommunalt

Næstformanden i By- og Kulturudvalget forstår godt lejernes frustration.

- Det bliver simpelthen for kommunalt, og det bliver man da rasende over, hvis man bor eller har boet tæt på et potentielt kræftfremkaldende kabel, siger Maria Brumvig.

Politikerne i Odense Kommune blev aldrig involveret i beslutningen om at lade kablet ligge op ad boligerne, da ledelsen i forvaltningen på baggrund af det juridiske notat ikke mente, at kommunen havde lovhjemmel til at foretage sig noget.

- Det kommer desværre for Odense Kommunes tilfælde til at handle om jura, fordi vi ikke lovligt kan flytte kablet. Det er anden mands kabel på anden mands grund, så vi kan ikke gøre ret meget, siger Morten Møller Iversen.

Domstol kan komme til andet resultat

Af aktindsigten, som TV 2 Fyn har fået fra Energinet og Odense Kommune, fremgår det, at advokaten bag notatet, kun fire dage før notatet blev afleveret, stillede spørgsmål ved sin egen vurdering af, at Odense Kommune ikke kunne drages til ansvar.

”…man kan jo ikke udelukke, at andre, herunder en domstol, kunne komme frem til et andet resultat.”, skrev advokaten i en mail til medarbejderne i By- og Kulturforvaltningen.

Alligevel blev notatet brugt som argument for, at Odense Kommune ikke havde lov til at flytte kablet.

- Man kan ikke lade være med at få en mistanke om, at man i situationen prøvede at feje den her sag ind under gulvtæppet, og det kan man jo ikke vide, om det er derfor, det er sket på den måde, siger Roger Buch, der er kommunalforsker og lektor ved Danmarks Journalisthøjskole.