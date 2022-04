Nabo til letbanen er generet af støj: Man vågner, når de begynder at køre klokken fem

Jesper Stelchmarck vil ikke selv søge en genhusning.

- Jeg er jo ret glad for at bo så centralt, så det har jeg ikke tænkt videre over.

- Jeg har dog overvejet at finde ud af, hvor jeg kan klage over larmen.

Odense Letbane vil undersøge larmen

Bestyrelsesformand i Odense Letbane, Jesper Rasmussen, er overrasket over de mange klager de har modtaget over støj fra Letbanen.

- Det har overrasket os, de reaktioner vi har fået. De målinger, vi har lavet indledningsvis har ikke vist, at vi skulle få de reaktioner, vi har fået. Det må vi undersøge nærmere.