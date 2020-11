Professor om droppet fjernvarmesalg: En spændende sag

En af landets førende eksperter i energiret, SDU-professor Bent Ole Gram, har fulgt sagen om salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn i flere måneder, og han udtrykker en professionel ærgrelse over, at Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) flankeret af rådmændene Brian Dybro (SF) og Susanne Crawley (R) tirdag på et pressemøde skrinlagde planerne om at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

- Jeg havde ud fra et teoretisk og akademisk synspunkt gerne set, at der var kommet en afklaring her. Det var en spændende sag, siger Bent Ole Gram med henvisning til, at salget meget vel kunne være endt i retssal.

- Allerhelst havde jeg set lovbemærkninger, der havde pindet det ud, så folk vidste, hvad der var at forholde sig til, siger professoren.

Borgmesteren og kompagni har valgt at droppe salget efter Energistyrelsen i et skriftligt notat har sået tvivl om lovligheden af salget. Specifikt drejer sig det sig om forkøbsretten til fjernvarmerørene, som styrelsen vurderer, forbrugerne muligvis skal tilbydes inden et salg til Energi Fyn.