Fjernvarme Fyn: Handel stoppes nu

Der bliver ikke noget salg af Fjernvarme Fyn.

Energistyrelsen og kommunens juridiske rådgiver, Horten Advokater, har ikke været deres opgave voksen, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

- Vi kommer til at mangle en halv milliard kroner til velfærd. Det er noget møj, siger SF-rådmand Brian Dybro.

- Men når der er juridisk tvivl, vil vi ikke sælge. Vores eksterne rådgivere og den lovfortolkende styrelse (Energistyrelsen, red.) har ikke givet et juridisk grundlag at træffe beslutningen på. De er nogle hundehoveder. Jeg kommer ikke til at indgå i en aftale, hvor vi skal sælge Fjernvarme Fyn igen, siger Brian Dybro.

- Vi er nødt til at finde en anden vej. Det bliver ikke nemt. Men vi er overbevist om, at vi vil finde den. Aldrig har det været så vigtigt, at denne by kan vækste og blive rigere. Vi har hårdt brug for, at mennesker har jobs, siger rådmand Susanne Crawley (R).

Når vi kommer ud i 2023 og 2024 har vi brug for yderligere finansiering, siger Peter Rahbæk Juel.

Forbrugere med forkøbsret

Pressemødet i dag kom i stand efter, at Energistyrelsen har oplyst, at forbrugerne muligvis har en forkøbsret til fjernvarmenettet i Odense.

Det har kommunens advokatfirma Horten ellers tidligere rådgivet kommunen om ikke var nødvendigt.

Af begge svar fra Energistyrelsen til kommunens advokatfirma og Konservative fremgår det, at modstanderne af fjernvarmesalget måske har ret i, at forbrugerne har forkøbsret til Fjernvarme Fyn, hvis det udbydes til salg.

I udtalelsen fra den offentlige myndighed Energistyrelsen, står der også, at bestemmelserne om forkøbsret er uklare, og at domstolene må tage endelig stilling til spørgsmålet.

Energi Fyn skriver i en pressemeddelelse:

- Odense Kommune har i dag meddelt os, at de på baggrund af udtalelser fra Energistyrelsen ikke længere ønsker at sælge Fjernvarme Fyn.

Energi Fyn tager beslutningen til efterretning og har ikke yderligere kommentarer.

