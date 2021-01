Psykisk syge Jonas råber højt: I må ikke kontakte os i weekenden

Klokken syv en lørdag morgen i januar fik Jonas Schmidt pludselig en indkaldelse til et møde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Da kommunen og alle offentlige myndigheder var lukket, havde han ingen mulighed for at få forklaret brevet eller få vejledning eller støtte.

Det udløste et angstanfald med hyperventilation og et mylder af tanker om død og ulykke.

Jonas Schmidt lider af personlighedsforstyrrelse og har derudover to angstdiagnoser. Angstanfaldet kunne have været undgået, hvis blot kommunen havde ventet med at kontakte ham til om mandagen.

Derfor har han oprettet et borgerforslag, der skal sikre, at sårbare personer ikke kontaktes i weekender og på helligdage, hvor deres kontaktpersoner ikke kan stå til rådighed. Forslaget har Jonas lavet i samarbejde med sine forældre og sin ven Claus Skjoldborg Larsen, der er også er byrådsmedlem i Odense.

- I 48 timer gik jeg med angst. Det var et helvede. Jeg tænkte, at det simpelthen ikke kunne passe, og at jeg umuligt er den eneste, der slås med den type post.

- Jeg forhørte mig på psykiatrisk og undersøgte det selv. Det viser sig, at vi er utroligt mange, der faktisk har det her problem. Og så ville jeg prøve at lave et borgerforslag, fortæller Jonas Schmidt til TV 2 Fyn.

Indlagt på psykiatrisk

For mange kan det muligvis være svært at forstå, hvorfor en simpel mødeindkaldelse kan få så store konsekvenser. Størstedelen af os ville formentlig tage stilling til den den efterfølgende mandag. Det kan psykisk sårbare ikke.

Jonas Schmidt har flere gange været indlagt på psykiatrisk afdeling efter at have modtaget brev fra det offentlige, så han ved, hvad han taler om.

- Når jeg får angst, kommer det som et lyn fra en klar himmel. Jeg begynder at ryste, svede og hyperventilere, og mine tanker er et stort kaos af død og ulykke. Jeg har før kastet op og besvimet, fortæller han.

Skal psykisk syge og sårbare helt fritages for at modtage e-post i weekender og på helligdage, skal lovgivningen ændres. Afgørelser om eksempelvis førtidspension er først gældende fra den dag, den havner i den digitale postkasse. Det kan derfor være en ulempe, hvis brevet først må sendes mandag.

Ændringer på vej i Odense

Alligevel har byrådsmedlem i Odense Kommune Cæcilie Crawley (S) allerede nu foreslået Beskæftigelses- og Socialudvalget, at kommunens sagsbehandlere skal overveje, om et brev kan vente.

Der er nemlig ingen grund til at vente på, at borgerforslaget bliver stemt igennem, når man allerede nu kan lave ændringer lokalt, mener hun.

- Jeg har selv arbejdet på psykiatrisk skadestue, og vi mødte nogen, hvor det var de små ting, der havde fået det til at eksplodere. Det er der ingen grund til, hvis man ligeså godt kunne have fået brevet mandag, fortæller hun til TV 2 Fyn.

Derfor kan borgere i Odense fremover gøre deres sagsbehandlere opmærksom på, at de gerne vil undgå meddelelser og mødeindkaldelser i weekenden i det omfang, det er muligt.

- Det kan vi godt allerede nu imødekomme, siger Cæcilie Crawley.

Det forventes, at udvalget stemmer forslaget igennem tirsdag.

Rådmand vil finde en løsning

Søren Windell (K), der er ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune, er helt enig i kritikken af systemet og er allerede i gang med at finde en løsning til en form for mailpolitik i kommunen.

- Jeg oplever, at der bliver sendt mails ud til borgerne, hvor de ikke kan reagere på dem, og det er ikke hensigtsmæssigt, siger Søren Windell.

Han vil tage sagen op i Økonomiudvalget, så man kan finde en løsning på, hvordan alle borgere - ikke kun psykisk syge - kan undgå mails sent om aftenen eller i weekenderne.