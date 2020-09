Forhandlinger afsluttet: Rødt flertal for at løfte velfærden i Odense

Forhandlingerne om budgettet for 2021 i Odense Kommune blev indledt allerede torsdag.

Men efter 12 timers intense forhandlinger brød det hele sammen, da Venstre og Konservative forlod forhandlingerne. Også Dansk Folkeparti havde på det tidspunkt forladt forhandlingerne.

Fredag morgen gik forhandlingerne i gang igen, og efter yderligere snakke frem og tilbage kunne Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten og SF omsider indgå en aftale for det kommende års budget. Budgetforliget har fået navnet 'Velfærd og vækst i Odense'.

Stort millionbeløb til velfærd

Ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel fordeler budgetforliget omkring 800 millioner kroner over de næste fire år til velfærd i kommunen.

Men det er særligt de mange millioner, der er sat af til den specialiserede velfærd, som borgmesteren glæder sig over.

I budgettet er der således afsat 186 millioner i 2021, 170 millioner i 2022 og 150 millioner i 2023 og 2024.

- Det, der betyder allermest for mig i det her budget, er, at vi får løftet den specialiserede velfærd. Det er et område, der i flere år har været presset. Det er mennesker med handicap, børn, der skal anbringes og have ekstra hjælp. Det er senhjerneskadede. Det er psykisk sårbare, forklarer borgmesteren.

De ekstra millioner til området, som dækker over blandt andet udsatte børn og unge, voksne med handicap, borgere med sindslidende eller senhjerneskadede borgere, glæder også Susanne Crawley fra Radikale.

- I årevis har jeg råbt op om, at budgettet i Odense Kommune til at hjælpe de allermest sårbare børn, unge og voksne var alt for lille. Det tilfører vi nu et meget stort millionbeløb – næsten 200 millioner. Det er nok et af de højeste beløb, man nogensinde har tilført velfærden i Odense, siger Susanne Crawley.

Kritik af prioriteringer

I det nye budget blev der også afsat 35 millioner kroner til renovering af Odense Stadion, hvor OB spiller sine hjemmekampe i Superligaen.

Netop den prioritering var medvirkende til, at Konservative forlod budgetforhandlingerne allerede fredag.

Det forklarer Søren Windell (K), som ikke mener, der i fredagens forhandlinger blev lagt nok vægt på at tilføre penge til ældreplejen.

- Til gengæld var der en masse penge til stadion. Vi har lige solgt fjernvarmen, og kommunekassen er fuldstændig tømt. Så jeg synes, det er en forkert prioritering, forklarer han.

I aftalen for budgettet skriver forligspartierne, at man ser udviklingen af stadionområdet som en vigtig del af den bystrategiske udvikling af området, herunder også at skabe vækst i bydelen.