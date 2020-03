Politi og kommune i fælles opsang: Det er alles ansvar at undgå italienske tilstande 

Denne weekend er sidste chance for at undgå, at coronasmitten i Danmark ikke spreder sig lige så meget, som det er sket i det nordlige Italien. Og det er alles ansvar, at vi overholder retningslinjerne.

Det var budskabet, da Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), sammen med politidirektør fra Fyns Politi, Arne Gram, lørdag formiddag holdt pressemøde på Flakhaven i Odense.

- Skal vi have en chance for at undgå scenarier som i Norditalien, så er det nu vi skal handle. Vi skal overholde de regler, og vi skal holde afstand. De unge, drop festen og bliv hjemme. Forældre, hold øje med jeres børn, også selvom de har rundet 18 år, lød det blandt andet fra borgmesteren.

Frygten er at situationen kommer ud af kontrol, som det er sket i Norditalien. I byen Bergamo, der har lidt færre indbyggere end Odense, bliver de afdøde kørt ud af bilen i militærlastbiler, fordi byens krematorie ikke længere kan følge med.

Politiet klar til at dele bøder ud

Samtidig er politiet blevet instrueret i at dele bøder ud, hvis folk ikke kan holde afstand til hinanden, eller hvis der er forsamlinger med mere end ti personer. Det gælder både indendørs og udendørs.

- Vi skal have stoppet smittespredningen. Den lille gruppe, der stadig ikke har forstået det: lad mig sige det tydeligt og med alvor. Vi går ind i en fase, hvor vi i Fyns Politi og i politiet i det hele taget vil håndhæve de forbud, som folketinget har vedtaget.

- Det betyder, at vi vil uddele bøder til dem, der ikke efterkommer de nye regler, som opfører sig uansvarligt, usolidarisk og uforsigtigt og dermed er respektløse i forhold til vores fællesskab og vores sårbare borgere, siger Arne Gram.

Offentlige fitnessredskaber lukkes ned

I Odense Kommune er der 12 offentlige fitnesspladser, hvor alle kan bruge maskinerne til at træne. Men for at undgå yderligere smittespredning bliver de lukket ned nu.

- Vi beder folk om at lade være med at bruge dem. Det øger risikoen for smittefare, så det er lukket, siger borgmesteren.

Det er stadig tilladt at gå eller løbe en tur, men gå steder, hvor der ikke er mange andre mennesker, opfordrer Arne Gram fra Fyns Politi.

- Hold afstand til hinanden og lad være med at søge derhen, hvor der er flest. Søg de steder, hvor der er færrest mennesker. Der vil der også potentielt være mindst mulig smitte, siger politidirektøren.

Forbud mod at samles mere end ti personer Onsdag den 18. marts blev der indført et forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020. Bødestraffen for privatpersoner er på 1.500 kroner. For beværtninger m.m. er bødestraffen 5.000 kroner. Kilde: coronasmitte.dk Se mere

Derudover bliver der også ophængt skilte på omkring 100 legepladser i kommunen, hvorpå de nye retningslinjer er skrevet. Det skal hjælpe særligt børnefamilierne med at undgå smittespredning, når børnene opholder sig på legepladserne.

Samtidig har Odense Kommune weekenden over sendt kommunale medarbejdere på gaden for at hjælpe og rådgive borgere med at overholde retningslinjerne.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der fredag i Region Syddanmark var 22 personer indlagt. Heraf var fem personer indlagt på en intensivafdeling og fem personer i respirator. I Italien er 47.021 personer registreret som smittet med corona og 4.032 personer har mistet livet, viser en opgørelse.