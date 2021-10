Regeringen vil have flere almene boliger i Odense

Dengang sagde han, at udspillet vil have et særligt fokus på København, som ifølge ministeren er blevet "alt for dyr at bo i".

- Udspillet skal grundlæggende sikre flere studieboliger og flere billigere boliger, som også folk på overførselsindkomst har råd til at bo i, sagde Dybvad Bek.

Det konkrete udspil fra regeringen præsenteres i næste uge.