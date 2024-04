Regnestykke viser, hvorfor otte familier kan koste kvart milliard

Barn kan koste kvart million om måneden

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er problemerne i de otte familier dog meget komplekse, og det overordnede scenarie vil langt fra kunne dække alle familier.

Der kan nemlig også være tale om tilfælde, hvor det alene er et enkelt ungt familiemedlem, som er endt i en kriminel løbebane.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at familien er en mindre omkostning for kommunen.

Er et barn anbragt uden for hjemmet på grund af kriminalitet, som de selv har begået, så kan de ikke blive sat i fængsel, men vil blive anbragt på en sikret døgninstitution, da de er under 18 år.

Og her mere end fordobles gennemsnitsprisen per barn. 240.000 kroner lyder gennemsnitsprisen på for en plads på en sikret døgninstitution.

Prisen kan dog ligge helt oppe på 280.000 kroner om måneden. Dermed kan bare et halvt års anbringelse løbe helt op i over halvanden million kroner for et barn.

Til gengæld lyder gennemsnitsprisen for en anbringelse hos en plejefamilie på sølle 51.000 kroner om måneden.

Netop den slags anbringelser er da også den, som er blevet nævnt som løsningen, hvis flere børn skal tvangsfjernes fra bandefamilier.