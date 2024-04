Otte kriminelle familier har kostet kommune en kvart milliard

- Tvangsfjern børnene

Christoffer Lilleholt mener, at den nuværende situation er et resultat af en alt for blødsøden politik i Odense Kommune gennem de sidste mange år.

- At være blødsødne virker ikke. Der er ingen tvivl om, at man i Odense gennem de sidste 15 år har været fuldstændig ligeglad med, hvordan man kiggede på Vollsmose. Man har bare udbetalt pengene, siger Christoffer Lilleholt.

I dag er det ikke muligt at tvangsfjerne børn, hvis forældrene er bandekriminelle, men det mener Christoffer Lilleholt, at der skal laves om på:

- Det, at man er bandekriminel, skal i sig selv være nok til at få sine børn tvangsfjernet, siger han og tilføjer:

- Vi skal sikre os, at de børn aldrig nogensinde bliver en del af bandekriminaliteten, og det gør vi bedst ved ikke at lade dem vokse op i et hjem sammen med de kriminelle forældre. Banderne rekruterer internt i familierne, og den fødekæde skal simpelthen brydes.