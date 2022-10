Rockerklub er flyttet ind i fynsk børnehave

Søren Windell går skridtet videre og vil forebygge, at rockere og bander overhovedet kan rykke ind i ejendomme som den i Spedsbjerg.

- De har via en stråmand fået fat i den her her ejendom, da den har været udbudt til salg, og det irriterer mig grænseløst.

- Det viser mig bare, at vi har brug for et andet værktøj til, hvordan vi kan komme de her stråmænd til livs og undgå, at vi kommer i de her situationer.

Han kalder Satudarahs tilstedeværelse i Odense for "voldsomt alvorligt".

- Man skal lige huske på, at når man nu sidder i aften og enten har lyst til at ryge noget hash eller tage en bane kokain - og det er der desværre rigtig mange, der gør - så er det altså de her mennesker, vi understøtter.

- Det er er også det, vi skal til livs. Vi skal have en massiv indsats på det præventive i, at folk ikke går i gang med det her salg, som jo understøtter hele den kriminelle underverden, siger Søren Windell.

I august præsenterede den Socialdemokratiske regering er bandeudspil, der omhandlede alt fra bandernes fødekæde, en styrket efterforskning af banders ulovlige forretninger og hårdere straffe for eksempelvis våbenlagre og ydmygelsesvold.