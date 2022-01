Røde Kors åbner værksted: Ole giver gamle ting nyt liv

Du kan låne værkstedet

Som kunde i butikken kan du få udført håndværksmæssigt arbejde af de kyndige værkstedsfolk, men du kan også selv lægge arm med hammeren eller svinge saven i værkstedet.

- Den helt oprindelige tanke med værkstedet var at yde en ekstra service for vores kunder, ved at give dem, som ikke har eget værksted eller værktøj, faciliteterne til selv at udføre diverse småreparationer, siger Gerda Madsen, der er formand for Røde Kors Odense.

Nu har butikken så fået kyndige frivillige til værkstedet, som kan hjælpe med at udføre reparationer for kunderne. Et job som for Ole Jørgensen er meget værd.