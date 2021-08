Røverens flugtrute er fastlagt - men har du set ham?

For en uge siden var personalet i butikken Antik Blå i Odense udsat for et groft røveri. En maskeret person, der var bevæbnet med en hammer og en pistollignende genstand, truede personalet til at lægge sig på gulvet.

Mens personalet lå på gulvet, smadrede røveren en række glasmontre, hvorfra han stoppede guldsmykker i en sportstaske fra mærket Nike.



Politiet har nu fastlagt en del af den rute, som røveren benyttede før og efter røveriet, og beder offentligheden om hjælp. I en pressemeddelelse skriver politiet, at man gerne vil i kontakt med personer, der har set røveren. Det gælder både for vidner, der har set ham på vej mod butikken og væk fra den.