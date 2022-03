Rotary Klub samler ind til Ukraine: - Vi kan dedikere hjælpen derhen, hvor der er brug for den

Odense City Rotary Klub har iværksat en indsamling, der skal sende penge afsted til en Rotary-klub i den odenseanske venskabsby Kyiv.

Da krigen torsdag den 24. februar brød ud i Ukraine, kontaktede Peter Zinck fra Odense City Rotary Klub straks rotary-klubben i Kyiv for at meddele, at de er klar til at hjælpe.



- Det er fuldstændig grotesk, at Putin er gået ind i et fredeligt land. Det er grotesk og det er der, hvor vi skal bruge alle vores kompetencer til at stille med nødhjælp for at støtte Ukraine, siger Peter Zinck, der er initiativtager til indsamlingen.

Indsamlingens formål er simpelt.

- Det drejer sig om at hjælpe ukrainerne og sikre friheden. Deres frihed og også vores frihed, siger Peter Zinck.