Sådan tryller du med dine rester: Få opskriften på Danmarks bedste madspildsret

Hvert år smider danskerne cirka 247.000 tons fødevarer ud, der kunne spises, og derfor bliver DM i overkskudsmad i år afholdt for anden gang.



- Rigtig mange mennesker vil rigtig gerne gøre noget mod madspild. Vi ved også, at en af de største barrierer for rent faktisk at gøre noget, er, at folk mangler inspiration, siger Heidi Boye, som er landechef i Too Good To Go.

Med konkurrencen håber folkene bag madspilds-appen altså at kunne inspirere danskerne til at lave mad med de fødevarer, som ellers var røget i skraldespanden.

Finalistens gode råd

Sigurd Høeg fra Hørning var en af de andre finalister, der tirsdag aften lavede med foran publikum og dommerpanelet.

Det bestod af Jasmin Gabay, der er tidligere deltager i Den Store Bagedyst, Christian Wellendorf, som er holdkaptajn på det danske kokkelandshold og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).