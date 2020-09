SDU-forskere nærmer sig lynhurtig corona-test

Forskere fra Syddansk Universitet er sammen biotekselskabet Bioporto i Hellerup få måneder fra at kunne lancere en covid-19-test, hvor brugeren får svar på ganske få minutter.

Læs også Undrer du dig også over hullet i broen?

I øjeblikket tager det typisk mellem 24 og 48 timer at få svar på en covid-19-test, men med SDU-projektet vil svartiden komme ned på under ti minutter.

Det fortæller SDU i et opslag på Linkedin.

Her siger den ene af de to forskere fra Institut for Molekylær Medicin, Jonas Heilskov Graversen:

- Vi har lavet antigen og udviklet antistofferne i et hurtigt forløb og foretaget de første screeninger i samarbejde med Bioporto, og er glade for, at Bioporto nu er klar til at tage projektet til næste trin.

Test klar til brug i 2020

Allerede i april kunne TV 2 Fyn fortælle om projektet. Dengang forklarede Jonas Heilskov Graversen, at testen udføres med et skrab fra bagerste del af mundhulen. Skrabet stikkes ned i en beholder med væske, og i løbet fem til ti minutter skulle der foreligge et svar - det kan man med tilsvarende tests for andre virus.

Målsætningen er - inden årets udgang - at være klar med en hjemmetest, der fungerer på samme måde som en graviditetstest.

Bioporto meddeler ifølge Watch Medier, at hvis udviklingen fortsætter med succes, er hensigten at anmode om en hastebehandling hos de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og at ansøge om et CE-mærke.

Det kan føre til en produktlancering før årets udgang, skriver Watch Medier.

Ifølge Watch Medier kommer meldingen kort efter, at de amerikanske sundhedsmyndigheder har godkendt en lignende lyntest af coronavirus.

Læs også Reagerer på negativ social kontrol: - De gamle mænd skal stoppes

Den kan på 15 minutter kan give svar på, om en person er smittet. Den test ventes fra oktober og frem at blive produceret i 50 millioner eksemplarer om måneden.

Desuden har danske Blusense Diagnostics fået CE-mærket en lyntest for coronavirus, mens også Qlife arbejder på lignende produkter.