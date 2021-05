Se billederne: Mø overrasker med koncert på fynsk gymnasium

- Det var så hyggeligt. Det var en fed koncert, og helt vanvittigt, at hun kom her og spillede, siger Casper Christoffersen, som i dag underviser på skolen.

Rektor Torben Jakobsen fortæller, at koncerten var forløsningen på lang tids planlægning.

- Det er noget vi har arbejdet med i flere år. Hun skulle have været her i december, men det blev aflyst på grund af lockdown, fortæller Torben Jakobsen.

Mø spillede blandt andre "Final Song" og kæmpehittet "Lean On", som den nu 32-årige fynbo lagde vokal til i 2015. Det nu seks år gamle hit er alene på Youtube blevet streamet over tre milliarder gange.

For Mø-kendere var der også mulighed for et genhør med nummeret "Maiden", som er fra 2012 og er en af hendes allerførste udgivelser.

- Det var helt særligt at høre, fortæller Casper Christoffersen.

Memory Lane

Specielt for ham var Møs besøg en tur ned ned ad mindernes vej. Han fortæller, at Mø efter koncerten brugte halvanden times tid, på at hilse på de nuværende elever, stille op til selfies og genopfriske gymnasieårene.

Blandt andet var der i den blå bog en spådom, som er gået i opfyldelse.

- Vi havde forudset, at hun blev en verdensstjerne, fortæller Casper Christoffersen og glæder sig over, at mødet med sin gamle klassekammerat var helt afslappet.

- Hun er overraskende meget det samme menneske. Jeg mødte en humørfyldt og nostalgisk Karen. Man havde ikke en følelse af, at det var en verdensstjerne.

- Hun var, som jeg husker hende fra gymnasietiden, siger Casper Christoffersen.

Koncerten var som sagt en overraskelse og var annonceret internt på skolen som en jubilæumskoncert. Således var der på grund af coronaregler også kun plads til 400 elever - resten af skolen fik koncerten streamet ud i klasselokalerne.

TV 2 Fyn ville gerne have haft en kommentar fra Mø, men det har ikke været muligt