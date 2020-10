Se videoen: Kræftramte Margit overrasker ekskone

- Jeg ville tage en stjerne ned til hende og give hende den, hvis jeg kunne det. For tak er så fattigt et ord, og det er svært at forklare, hvad hendes hjælp betyder.

Nogle gange er ord bare ikke nok. Man kan sige tak nok så mange gange og mene det helt ind i hjertet hver eneste gang. Men ordene bliver hurtigt for flade eller simpelthen helt overflødige.

Og når det sker, er der måske kun de lidt skøre måder at sige tak på tilbage.

Det var i hvert fald cirka sådan Margit Hedegaard tænkte, da hun nominerede sin ekskone Tine Sandhus Christensen til at modtage en blomsterbuket i anledning af Knæk Cancer.

- Tine skal have de her blomster, fordi hun helt ubeskriveligt har været der for mig i mit sygdomsforløb. Vi har været igennem en helt forfærdelig tid med sygdom og skilsmisse, og alligevel har hun stået der for mig hele vejen igennem, fortæller Margit Hedegaard og fortsætter:

- Hun har hele tiden fokus på vores vej sammen og vores kamp sammen for at gøre mig rask. Hun er mine lægers mareridt, fordi hun er så god til at spørge om alle de ting, jeg selv glemmer.

- Jeg har været en tur i helvede og tilbage igen

I maj 2013 fik Margit Hedegaard fra Odense en diagnose, der ændrede livet for altid: en uhelbredelig kræftform – lungehindekræft – havde sat sig i hendes krop.

- Det har været et langt hårdt forløb mod en kræftsygdom med en rigtig svær diagnose. Jeg har været en tur i helvede og tilbage igen, fortæller Margit Hedegaard.

Men det her handler ikke blot om en uhelbredelig sygdom, eller om det forløb, der har bragt de to tidligere ægtefæller rundt i store dele af verden med håbet om at finde læger til Margit. Det handler også om kærlighed mellem to mennesker på trods af uforståeligt hårde tal og diagnoser og om en helt naturlig følelse af at kæmpe en fælles kamp.

- Min læge i USA sagde til Tine, at hvis han en dag blev syg, så ville han gerne have, at hun var på hans hold. Det er jo et kæmpe skulderklap til hende og fortæller lidt om, hvor stærk hun er, og hvor dejligt det er at læne sig op ad hende og føle, at det er vores fælles kamp, siger Margit Hedegaard.

- Hold fast i håbet

Tine og Margit har kendt hinanden i mere end 30 år. Og selvom de to ikke længere er gift, er det ikke kun Margits kræftforløb, der binder de to sammen. Det gør også deres fælles iværksætterdrøm.

Hold fast i håbet, og hold fast i troen. Tro på lortet, tro på mirakler og kæmp dig ud. Tine Sandhus Christensen, Odense

- Vores fælles virksomhed Absolut Rengøring, som vi har startet sammen fra bunden, binder os sammen. Det er vores liv, og det er noget, vi stadig har sammen, fortæller Margit Hedegaard.

Derfor var det også helt naturligt, at det var her Tine skulle overraskes med blomster og en kæmpe stor og en lille smule tosset – med Margits egne ord – tak.

- Jeg er meget taknemmelig og glad for, at det betyder noget for Margit at have mig ved sin side i hendes kræftforløb, som vi har klaret sammen gennem mange år, siger en tydeligt overrasket og berørt Tine Sandhus Christensen.

Og de to har et klart budskab til andre, der står i samme eller lignende situationer.

- Hold fast i håbet, og hold fast i troen. Tro på lortet, tro på mirakler og kæmp dig ud. Det tror jeg, at vi har været gode til, siger Tine Sandhus Christensen.