Skal betale kommunen tilbage: Brandts måtte ikke udleje lokale til bryllupskoncert

Kunstmuseum Brandts må til lommerne og betale 13.750 kroner til Odense Kommune.

Det er afgørelsen, efter at kunstmuseet 28. august udlejede lokaler til brylluppet mellem Thomas Pasfall og Maria Giørtz-Behrens, hvor blandt andre Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) deltog.

Ifølge en aktindsigt, TV 2 Fyn har fået, har museet dermed "udlejet kommunale lokaler til et privat arrangement til begunstigelse af enkeltpersoner og uden et almennyttigt eller kulturelt/kunstnerisk formål."

Konkret handler sagen om leje af et lokale, hvor der blev afholdt en surprise-koncert med Aqua under den pågældende bryllupsfest.

Men det måtte museet altså ikke, og derfor har Odense Kommune besluttet at opkræve beløbet på 13.750 kroner af museet som tilbagebetaling af driftstilskud.

En halv dags husleje

Grunden til, at Kunstmuseum Brandts skal tilbagebetale pengene er, at kommunen mener, at museet i forbindelse med bryllupsfesten "i væsentlig grad har misligholdt deres aftale ved at anvende lokalerne til et formål, det ikke er bevilget til."

Beløbet på 13.750 kroner svarer til en anslået værdi af en halv dags husleje og forbrugsudgifter i lokalerne.

