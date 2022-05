Skole-OL skal skabe fællesskab efter to år med corona: - De hopper og danser, og de er sammen om det her

- Ja så absolut. Det kan vi. Det har været svært at få mange af skolerne op af stolen, de skulle lige opdage, at vi er i gang igen, men børnene er enormt glade for at komme ud. De hopper og danser, og de er sammen om det her. Og det kan vi mærke, at de er rigtig glade for.

Fællesskabet er i fokus

Det er helt i den olympiske ånd, at det at vinde ikke er det primære formål med Skole-OL. Det vigtigste er at skabe - eller genskabe - de fællesskaber, der forsvandt med coronanedlukningerne.