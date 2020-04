Smittefrit indkøb: Nu kommer der sikring af kunder ved kassebåndet

Torsdag fik det allerførste fynske supermarked en specialdesignet plade sat op for enden af kassebåndene, hvor kunderne pakker deres varer. Det er kunderne i Netto på Brovejen i Middelfart, der dermed nu kan få deres dagligvarer hjem med langt mindre risiko for at blive smittet af den person, som har handlet umiddelbart før eller efter dem. Men i de kommende dage vil alle Nettos butikker på Fyn få tilsvarende plader sat op.

- Vi har lavet mange tiltag, som vi ikke i vores vildeste fantasi havde drømt om før. Kunderne sender mange gode idéer til os, og denne her har det taget nogle dage at udvikle. Men inden påske er skillerne sat op i alle landets Netto-butikker, fortæller Kasper Reggelsen, pressechef i Salling Group.

Han afslører også, at det netop er blevet besluttet, at tilsvarende plader vil blive sat op i Salling Groups øvrige kæder, føtex og Bilka.

Læs også Borgerservice holder lukket: Hvordan fornyer jeg mit kørekort?

Kunder undrer sig

En af de danskere, som har undret sig over, at man står så tæt og pakker varer, når nu der er håndsprit ved indgangen, store klistermærker på gulvet og plexiglas mellem ekspedient og kunder, er Preben Lunde fra Bullerup.

- Jeg var faktisk blevet lidt sur over, at man skal holde afstand i køen og så stå klods op ad hinanden, når man pakker varerne. Og kassedamen kan ikke vente åbenbart, for der skal mange igennem, siger Preben.

Foto: Thomas Bjerre-Larsen

Preben Lunde foretager sine dagligvareindkøb i Netto, SuperBrugsen og Rema 1000 i Bullerup, men det er sidstnævnte, som er hans yndlingsbutik. Derfor efterspørger han også et lignende tiltag fra netop dén kæde.

Preben Lunde foran sin yndlingsbutik i Bullerup. Foto: Privat

Der er altså potentielt en kunde i Bullerup-filialen på spil for Rema 1000s kommunikationschef, Jonas Schrøder, som TV 2/ Fyn sender Preben Lundes spørgsmål videre til. Og det står hurtigt klart, at Preben Lunde ikke er den eneste, som har undret sig over den manglende sikring ved kasserne.

Spørgsmål fra en fynbo Hvorfor skal vi i Rema 1000 holde afstand før kassen, men bagefter stå side om side og pakke? Preben Lunde, Bullerup

- Han har jo ret, slår Jonas Schrøder fast.

- Vi har fået mange spørgsmål på, hvorfor vi ikke har sat sådan en skiller op. Det er blevet et fokuspunkt for en masse af vores kunder. Og vi må bare sige, at vi ikke har prøvet det her før.

Løsning på vej

Rema 1000 er nu også klar med en løsning til at minimere corona-smitte under pakning af varer. Foto: Karen Sander

Rema 1000 følger derfor nu Nettos eksempel og har denne uge arbejdet med både design og produktion af en plade, som kan skærme kunderne, når de pakker deres varer. Allerede inden ugens udløb vil de være opsat for enden af kassebåndet, så enhver, der handler i butikkerne, kan pakke sine varer med minimal smittefare, lover Jonas Schrøder.

Og dén løsning ser Preben Lunde frem til.

- Det lyder godt!

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet via formularen her, som du også finder via dette link.