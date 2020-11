Smittetallet stiger i Odense - flest er smittet i Vollsmose

Den røde kurve fortsætter opad, og smittetallet stiger i Odense. Den seneste uge er antallet af smittede per 100.000 indbyggere, det såkaldte incidenstal, steget fra 108 til 163,5.

Allerværst ser det ud i Vollsmose, hvor tallet er helt oppe på 1060,9. Da der cirka bor 9.200 borgere i bydelen i det nordøstlige Odense svarer det til, at omkring 100 personer er smittet.

Det bekymrer byens borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der kalder situationen alvorlig.

- Smittetallet er højt, og det er steget rigtig, rigtig stærkt den seneste uges tid. Det er også derfor, vi og jeg vælger at gå ud og kommunikere på det nu, siger Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren har derfor også en bøn til borgerne i Vollsmose.

- Vi beder borgerne i Vollsmose om at være ekstra opmærksom på de ting, vi ved virker. Det er sådan, at i Vollsmose, der bor beboerne tættere sammen end man gør andre steder i byen. Vi ved, at der hvor man bor tæt sammen, er, risikoen for at smitten stiger hurtigt, større. Så det her med at holde afstand, få sprittet af, holde håndhygiejne og få sig isoleret, hvis man bliver smittet, er ekstra ekstra vigtigt lige nu, hvor smittetallet er så højt, som det er, forklarer borgmesteren.

Smitten skal tæmmes

Derfor iværksætter Odense Kommune nu en række tiltag for at dæmme op for smitten. Det gælder i hele byen, men indsatsen rettes især mod unge og særligt mod Vollsmose.

Blandt andet uddeles der retningslinjer for god hygiejne og smittesymptomer på flere sprog, ligesom politiet vil være ekstra til stede for at sikre brug af mundbind og forhindre forsamlinger på flere end ti personer.

Sådan skal smitten begrænses i Vollsmose Undervisningsforløb til etniske miljøer i selvisolation om hygiejne, symptomer med mere

Orientering til medarbejdere i området om vigtigheden af at tale corona-forebyggelse

Retningslinjer ved muslimske begravelser

Dialog med Vollsmosecenteret om hygiejne og smittereducerende adfærd ved spisestederne

Dialog med Fyns Politi, der laver mere kontrol på Vollsmose Torv, både i forhold til mundbind og forsamlinger

Uddeling af retningslinjer på flere sprog i forbindelse med fredagsbøn

Kommunikation på Aula og Mobilbarn omkring den lukkede Abildgårdskole og forholdsregler

Udvidet tilsyn i Vollsmose-området fra SSP Gadeplan med fokus på større forsamlinger af unge mennesker

Faste indslag i Vollsmoseavisen

For at sikre sig, at smitten i Odense ikke stiger yderligere, sørger kommunen fortsat for, at der er tilstrækkeligt med isolationspladser til de borgere, der ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem.