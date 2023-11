Snyd med børneydelser og kontanthjælp: Kontrol af bandemedlemmer afslører millionsvindel i 101 sager

Metoden handler om, at de forskellige aktører deler oplysninger om de forskellige personer, og derfor er et bandemedlem oftest allerede i en myndigheds kikkert, når Kontrolgruppen begynder at kigge på ham. Det fortæller Jens Hye Johansen, der er afdelingsleder i Kontrolgruppen.

- Vi lægger et krydspres, når vi bruger Al Capone-metoden. Vi presser på flere forskellige sider og undersøger de her borgere fra flere forskellige vinkler, siger han.

Kontrolgruppen er egentlig sat i verden for at stoppe al socialbedrageri, og Jens Hye Johansen fortæller, at personer med bandetilknytning er en lille gruppe af dem, de arbejder med.



Men gruppen får meget opmærksomhed, og også Fyns Politi har de senere år sat ekstra folk af til området.

Ud over at myndighederne arbejder sammen om at stresse banderne, har Odense Kommune også en specialenhed, som er i tæt kontakt med de bandemedlemmer, der modtager offentlige ydelser. Hvis et bande- eller rockermedlem får offentlige ydelser, bliver vedkommende bedt om at komme til et møde med en kommunal medarbejder et par gange om ugen. Hvis de ikke møder op, bliver de sanktioneret.