Sommercamp virker: Frederikke og hesten Kurt vender tilbage år efter år

- Der er meget forskellig undervisning, så vi lærer noget sammen med hesten, og det er bare rigtig hyggeligt at være hernede, siger Frederikke Balslev.

Det er fjerde år i træk, hun deltager, og på den måde ligner hun mange af de andre piger på holdet.

- Allerede fra start har der været stor interesse, og vi har en fast deltagerskare, som gerne kommer hvert år for at være med. Og selvfølgelig nye, siger Line Østergaard Nielsen, der er daglig leder på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth.

Håbet er nye elever

En anden deltager er 13-årige Idamathilda Lindker Svejstrup, der er tilbage for anden gang. Hun rider normalt tre gange om ugen og er vant til at arbejde med heste, men hun er glad for at lære nyt på sommercampen.

- Jeg vil gerne have en uddannelse inden for noget med heste, men jeg ved ikke helt hvad endnu, siger hun.