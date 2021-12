Spansk entreprenør går i rette med letbanen om forsinkelse

Men den forklaring er Comsa uenig i. Det fremgår af en pressemeddelelse, der er blevet sendt ud fredag aften.

- [...] Comsa ser sig nødsaget til at gå i rette med nogle af de udmeldinger, der er kommet fra Odense Letbane i de seneste dage, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Uenighed om kontrakt

Virksomheden er uenig med Odense Letbane i, hvem der er ansvarlig for at opnå den omtalte godkendelse fra Banedanmark, ligesom der er uenighed om, hvilken betydning pandemien har haft for arbejdet.

- Comsa er af den opfattelse, at det tydeligt fremgår af kontrakten, at ansvaret for grænsefladerne er hos Odense Letbane.

Med grænsefladerne menes der de områder, der grænser op til Banedanmark

- Comsa afviser enhver anden tolkning af kontrakten, taget i betragtning at OL (Odense Letbane red.) tydeligvis havde ansvaret for grænsefladen med Banedanmark. Dette var et fornuftigt og logisk arrangement, da Comsa er et udenlandsk entreprenørfirma, hvor Banedanmark og OL er offentligt finansierede instanser, som i sidste ende har samme andelshaver.

Den spanske entreprenør fastholder i pressemeddelelsen sin ret til økonomisk kompensation og til at forlænge fristen for aflevering af projektet.