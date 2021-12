Letbanedirektør 'afviser fuldstændigt' politiske hensyn i kommunikation

Især modstandere af letbanen vil jo spekulere i, om der er taget nogle politiske hensyn i forhold til kommunalvalgkampen, når det ikke har været fremme før. Hvad siger du til det?

- Det kan jeg afvise fuldstændigt. Vi er et anlægsselskab, og vi har armslængde til det politiske. Vi er ikke ansat til at lave politik, men til at lave en letbane. Og med den proces, jeg skitserer her, er jeg også sikker på, at folk forstår og kan se, at det ikke bare er noget, der sker over en formiddag. Det er noget, der er sket over en længere proces, lyder det fra direktøren i et interview med TV 2 Fyn.

- Det var i mandags, hvor Comsa får en godkendelse fra BaneDanmark, men ikke kan efterleve betingelserne, at vi måtte sige, at nok er nok. Nu konstaterer vi det og reagerer, som vi har gjort her i dag.

Politikere gisner

Tidligere onsdag sagde Odenses By- og Kulturrådmand, Christoffer Lilleholt (V), følgende til TV 2 Fyn.

- Det kommer som en overraskelse for mig, at det først bliver meldt ud efter kommunalvalget. Så kan man gisne om, hvad man har gemt på, og hvorfor det skal tage så lang tid, før vi får noget at vide. Det er ikke tilfredsstilende.

Også Søren Windell (K), der er medlem af økonomiudvalget, forholder sig skeptisk.

- Der er ikke noget, der indikerer, at vi skulle have en mistanke, men der er heller ikke noget, der indikerer, at vi ikke skulle have en mistanke.