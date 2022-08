Sportshaller frygter lukning: På få år blev Sørens opsparing til et lån på 1,7 millioner kroner

I Odense Bowlinghal er timelejen blevet højere, prisen på sodavand blevet dyrere og bekymringsrynken dybere.

På få år har coronanedlukninger og stigende energipriser gjort, at bowlinghallen er gået fra at have opsparing i banken til i stedet at sidde med lån for omkring 1,7 millioner kroner.

- Selvom vi har fået dækket vores omkostninger i forbindelse med corona, så er det jo ikke det, vi kan overleve på. Det er indtægter vi lever af, fortæller Søren Aahmann, som er daglig leder af Odense Bowlinghal og formand for Samvirkende Idrætsklubber i Odense.

13 måneders nedlukning har i sig selv kostet bowlinghallen 650.000 kroners tabt fortjeneste, som ikke er blevet dækket ifølge Søren Aahmann. Og de stigende energipriser har kun gjort det værre.

- På sigt kan det i værste tilfælde ende med, at vi bliver nødt til at lukke, hvis vi bliver ved med at have underskud, siger Søren Aahmann.



Sportshaller er pressede over hele landet

Det er ikke kun Odense Bowling, som er presset på pengepungen.

- De kollegaer, jeg snakker med, siger også, at de kan se det på energipriserne, og snakker om en stigning på 30 procent eller højere, fortæller Søren Aahmann.



Ifølge HI, som er brancheorganisationen for idrætsfaciliteter i Danmark, er de selvejende sportshaller nu så pressede af de stigende energipriser, at flere er bange for at måtte lukke.

- Vi er simpelthen bekymret for deres overlevelse, udtaler Henrik Høy-Caspersen, som er formand for HI, til Ritzau.

I en rundspørge blandt HI's medlemmer svarer 30 ud af 91, at de bliver nødt til at reducere serviceniveauet på grund af de stigende energipriser. Ni anlæg svarer i samme rundspørge, som omfatter både kommunale og selvejende anlæg, at de er bekymret at blive nødt til at lukke.

Kommunen kan ikke hjælpe

Søren Aahmann har på vegne af Samvirkende Idrætsklubber i Odense været i dialog med kommunen for at finde en løsning for de prispressede haller. Det har dog ikke båret frugt.

- Kommunen siger, at de selv er pressede på energipriser i deres bygninger, så der er ikke mulighed for ekstra tilskud eller noget som helst i den forbindelse, fortæller han.



Derfor er Søren Aahmann bekymret for, at prisstigningerne vil begynde at få medlemmerne til at holde sig væk - og hvad økonomien i sidste ende vil betyde for hallen.

- Det er klart, at vi skal se ind i nogle gode år for at komme tilbage. Og stigende energipriser er jo ikke medvirkende til at få overskud det næste års tid, siger han.