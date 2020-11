SSP advarer: Bander opruster med voldsforherligende rap-videoer

Det er en rap-video med sangeren Chatle fra Vollsmose og konkrete henvendelser til kampsportsforeninger i Odense om at medvirke i videooptagelser, der nu får SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi) i Odense til at advare klubberne.

Vi synes ikke at gode kampsportsklubber og voldsforherligende billeder hænger sammen Tommy Holst, leder af SSP-Odense

- Vi synes ikke, at gode kampsportsklubber og voldsforherligende billeder hænger sammen. Vi synes, at man skal skille det ad, og uanset hvad formålet er, så mener vi ikke, at billeder af våben og stoffer og børn- og ungeidræt hører sammen, siger Tommy Holst, der er leder af SSP i Odense.

I mailen til foreningerne skriver SSP:

"Der pågår en aktuel konflikt mellem kriminelle grupperinger i Odense. Det er vurderingen i SSP-netværket, at en del af denne konflikt understøttes af rap-videoer, der giver et forherligende billede af blandt andet penge, våben, stoffer og vold."

Gangsterrap

I brevet til foreningerne refererer SSP også til videoen med Chatle, som er lagt ud på Youtube for et par uger siden, og er tilgængeligt på forskellige streamingtjenester som for eksempel Spotify og Apple Music.

Videoen "Sort på sort" med kunstneren Chatle er optaget i Vollsmose, og den viser masser af maskerede mennesker, glammende hunde, våben, skyderier og kontanter. Musiknummeret og videoen er en del af den genre, der bliver betegnet som gangsterrap.

Se videoen Sort På Sort (Officiel Video) med Chatle

- Selve videoen, genren og indholdet forholder jeg mig ikke til. Genren har eksisteret i mange år, både i Danmark og i udlandet. Det eneste, vi forholder os til, det er, at foreningerne ikke kommer til at sige ja til noget, som de ikke ved, hvad er, siger SSP-lederen.

Sprut og strippere

Tilsyneladende er videoen til "Sort på Sort" blevet opfattet som et indspark i den verserende bandekonflikt mellem bandemiljøet i Vollsmose og bandemiljøet i Korsløkkeparken.

- Vi ved fra vores netværk, at nogle foreninger er blevet kontaktet og er blevet tilbudt fester, penge, spiritus og strippere, hvis de stiller kæmpere eller lokaler til rådighed for videooptagelser, siger Tommy Holst.

Optaget på én dag

"Sort på sort" er instrueret af filminstruktør Mike Spooner fra København, der har lavet flere rap-videoer fra udsatte områder.

Han fortæller, at han hørte nummeret første gang i december sidste år og aftalte med Chatle at lave musikvideoen, som dog først blev optaget i september i år.

Han er uforstående over for mistanken om, at videoen har noget med den verserende bandekonflikt i Odense at gøre.

- Jeg er overhovedet ikke bevidst om en bandekonflikt i Odense. Det har vi slet ikke diskuteret, og nummeret er jo over et år gammelt, siger Mike Spooner og fortsætter:

- Grunden til, at jeg beskæftiger mig med det her, er, at jeg håber, at jeg ved det kan hjælpe rappere og kunstnere til et bedre liv og vise en vej ud af det miljø, de er vokset op i. Jeg kan se, at når de opnår status, tjener penge og får anerkendelse, kan se, at der er alternative levemåde, lyder det fra Mike Spooner.

Rap kan accelerere vold

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger optræder flere med tilknytning til bandemiljøet i videoen, og det får Odenses borgmester til at afvise, at der er tale om kunst.

- Den er optaget få hundrede meter fra, hvor en uskyldig mand blev dræbt i et bandeopgør for få måneder siden. Og når der optræder bandemedlemmer fra Vollsmosefraktionen, så er vi ude af det kunstneriske spor. Så handler det om, at det bliver en del af bandens udtryk og ageren, og den måde de vil vise, hvem de er, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Ifølge en musikskribent, der er igennem flere år har skrevet om rap og hiphop, kan der måske være en god grund til, at SSP forsøger at komme nye videooptagelser i forkøbet.

Sort på sort all star luck Kong' kæder, fede slæder, penge er alle steder

Og rytme passer godt, ka’ ik’ føl mig bedre

Hamar jeg aldrig mæt, lige meget hvor meget jeg æder

Ah, fang mig rullende i en fem-40, pansere overalt i byen

Tager (ta’r) over når der er oprør

De store bliver mindre, de små bli’r større

Har set det komme, har set det ske, for jeg har været der før

Fri min perker, fri min perker inden psykosen rammer

Det er nul-tre for to hund’ bag lukkede tremmer

Vi kommer, vi æder, vi går og efterlader flammer

Og den her gøb i min hånd er til dem der snakker

Vest på, tung hash, fætter

20 tommer som er tungere end din bil

Og det her rapshit, det interesser os ik’, fætter

Vi spiller bare doven bag ved skærmen

Vi dukker op lig’som wupti, I flygter lige pluds’lig’

I forstår ikke, hvad der sker, nej

I ved ik’, hvad I er ude i

Og mig, jeg spiller dum, men liv og død på den rusissk

Og når jeg kigger på jer, så ser jeg en flok pussies Odense dem I ikke vil rode med

Send 5-2-4-0 hvis i ikke forstod den.

Jeg har mine drenge lige bag mig, tro mig vi er sultne

Vi holder sammen som en flok ubarmhjertige ulve Omkv:

Verden den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT)

Blokken den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster, den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT) Ti stærkt på sekundet, netværket er forbundet

Tolv til tolv, holder hovedet koldt, men men’sker virker skummel

Flyver ud i horisonten, fuck at være nede på gulvet

Som en astronaut, ik? Jeg vil helt op til rummet

Hold dig på afstand, for du er sat på afkald

Du stinker som en stikker langt fra lig’som affald

Holder forretninger på motorvejens rast’plads

Og lastbiler kører forbi i græsset uden at få stress

Parter godt pakket ind,

Leveres ud med Louis-task’

Livet er en risci, især uden dansk pas

Kommer snigende som en test, der hør’ mig aldrig kom

Tømmer magasinet, men har altid ekstra i min lom’

Gi’r ik’ en fuck, hvis min’ fjender pluds’lig omkom

Altid forberedt. Jeg er altid klar på at tag’ imod en dom

Gi’ mig det der sugar, gi’ mig det der coca

Gi mig de produkter, hvis det lugter, før jeg åbner Sort på sort

Sort på sort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror Omkv.: Blokken den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT)

Blokken den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT) Lad vær at stil’ mig spørgsmål, som du ved, jeg ik’ vil svare på

Jeg kan ik’ høre, kan ik’ snak, kan ik’ se, hvis du po-po

Lad vær at stil mig spørgsmål, som du ved, jeg ik’ vil svare på

Fucking panser Teksten er transkriberet af TV 2 Fyn. Der tages forbehold for, at der kan være fejl eller ukendte slangudtryk.

- I gamle dage sagde man, at hiphoppen var en måde at flytte konflikter fra den fysiske verden til den kunstneriske verden. I de senere år har det desværre mere været omvendt i England og USA, hvor konflikter i den fysiske verden bliver accelereret gennem sangene, fordi de forskellige grupperinger angriber hinanden i sangene, og det fører til mere vold i virkeligheden. Hvis vi i Danmark følger trit med globale tendenser, så kan der være en fare for, at det også sker her, siger Kristian Karl fra musikmagasinet Soundvenue.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Chatle. Han afviser, at hans video har noget med bandekonflikten at gøre, men han ønsker ikke at lade sig interviewe til TV 2 Fyn.