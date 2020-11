Gangsterrap fra Vollsmose: - Den forherliger våben, narko og kriminalitet på et helt absurd niveau

Våben, skyderier, stoffer, kontanter, kampsport og masser af maskerede mennesker. Det er nogle af ingredienserne i videoen “Sort på sort” med rapkunstneren Chatle, der udkom for få uger siden på Youtube og en lang række streamingtjenester.

Videoen har ført til skarpe reaktioner fra flere kanter. Blandt andre er Thomas Skov Jensen fra Lærkeparken forarget og rystet over videoen.

- Det her forherliger våben, narkosalg og kriminalitet på et helt absurd niveau - alt det vi forsøger at slippe af med i Vollsmose. Jeg bliver rystet, vred og ked af det, for bandekriminalitet koster liv. Vi havde jo episoden med drabet på Abdinur Mohamed Ismael i sommer, som politiet fortsat kæmper for at opklare. Og så kommer den her video, hvor de synger, at hvis de snakker, kan de blive skudt, siger Thomas Skov Jensen.

Promoverer kriminel livsstil

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger optræder der flere personer i videoen med tilknytning til bandemiljøet i Vollsmose, og det bekymrer Odenses borgmester.

Se videoen Sort På Sort (Officiel Video)

- Min bekymring er, at det her et nyt virkemiddel, hvor man vil gøre reklame for den kriminelle livsstil, man fører. Jeg er optaget af, at unge ikke bliver en del af bandemiljøet, og der synes jeg, at det er dybt bekymrende, at man producerer en video, der indirekte eller direkte er styret af banderne. Der medvirker tilsyneladende bandemedlemmer med et budskab, der er voldsforherligende og med trusler mod folk, der vil snakke med politiet, siger borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S).

På Christiansborg vækker videoen bestyrtelse hos Venstres næstformand.

- Det provokerer mig helt afsindigt. Det er jo en rekrutteringsvideo til bandemiljøet, og det er pivhamrende kriminelle mennesker, og når man ser en video som den her, så er man ikke i tvivl om, at der er brugt relativt mange penge på det her. Og der er det jo interessant at få at vide, hvem der står bag, siger Inger Støjberg.

Borgmester er bekymret for, om videoen virker som reklame for banderne.

Videoen er et symptom

Det er det verdensompsændende selskab Universal Music Group - UMG, der står bag udgivelsen, og har betalt for optagelse, redigering og produktion af videoen.

- Tanken var at vise Vollsmose frem set fra Chatles øjne. Der er selvfølgelig lagt en masse på, som man ofte gør, når man laver musikvideoer – man kan vel sige, at overdrivelse fremmer forståelsen. Men kort fortalt, er det ligesom at lave en dokumentar om et belastet område, hvor man ser nogle ”skyggesider” af samfundet. Denne side prøver Chatle af vise ud fra hans fortælling og kunstneriske frihed, skriver produkt manager Tobias Lehmann fra UMG.

LÆS TEKSTEN TIL "SORT PÅ SORT". Sort på sort all star luck Kong’ kæder, fede slæder, penge er alle steder

Og rytme passer godt, ka’ ik’ føl mig bedre

Hamar jeg aldrig mæt, lige meget hvor meget jeg æder

Ah, fang mig rullende i en fem-40, pansere overalt i byen

Tager (ta’r) over når der er oprør

De store bliver mindre, de små bli’r større

Har set det komme, har set det ske, for jeg har været der før

Fri min perker, fri min perker inden psykosen rammer

Det er nul-tre for to hund’ bag lukkede tremmer

Vi kommer, vi æder, vi går og efterlader flammer

Og den her gøb i min hånd er til dem der snakker

Vest på, tung hash, fætter

20 tommer som er tungere end din bil

Og det her rapshit, det interesser os ik’, fætter

Vi spiller bare doven bag ved skærmen

Vi dukker op lig’som wupti, I flygter lige pluds’lig’

I forstår ikke, hvad der sker, nej

I ved ik’, hvad I er ude i

Og mig, jeg spiller dum, men liv og død på den rusissk

Og når jeg kigger på jer, så ser jeg en flok pussies Odense dem I ikke vil rode med

Send 5-2-4-0 hvis i ikke forstod den.

Jeg har mine drenge lige bag mig, tro mig vi er sultne

Vi holder sammen som en flok ubarmhjertige ulve Omkv:

Verden den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT)

Blokken den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster, den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT) Ti stærkt på sekundet, netværket er forbundet

Tolv til tolv, holder hovedet koldt, men men’sker virker skummel

Flyver ud i horisonten, fuck at være nede på gulvet

Som en astronaut, ik? Jeg vil helt op til rummet

Hold dig på afstand, for du er sat på afkald

Du stinker som en stikker langt fra lig’som affald

Holder forretninger på motorvejens rast’plads

Og lastbiler kører forbi i græsset uden at få stress

Parter godt pakket ind,

Leveres ud med Louis-task’

Livet er en risci, især uden dansk pas

Kommer snigende som en test, der hør’ mig aldrig kom

Tømmer magasinet, men har altid ekstra i min lom’

Gi’r ik’ en fuck, hvis min’ fjender pluds’lig omkom

Altid forberedt. Jeg er altid klar på at tag’ imod en dom

Gi’ mig det der sugar, gi’ mig det der coca

Gi mig de produkter, hvis det lugter, før jeg åbner Sort på sort

Sort på sort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror Omkv.: Blokken den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT)

Blokken den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT) Lad vær at stil’ mig spørgsmål, som du ved, jeg ik’ vil svare på

Jeg kan ik’ høre, kan ik’ snak, kan ik’ se, hvis du po-po

Lad vær at stil mig spørgsmål, som du ved, jeg ik’ vil svare på

Jeg kan ik’ høre, kan ik’ snak, kan ik’ se, hvis du po-po Fucking panser Teksten er transkriberet af TV 2 Fyn. Der tages forbehold for, at der kan være fejl eller ukendte slangudtryk. Se mere

Filminstruktøren Mike Spooner har klippet "Sort på sort". Han står bag flere videoer med rappere og mener, at videoen fra Vollsmose er en del af en stor og velkendt genre.

Det er måske et nyt udtryk på Fyn, men gangsterrap har eksisteret siden 80'erne. Mike Spooner, instruktør på "Sort på Sort"

- Det er måske et nyt udtryk på Fyn, men gangsterrap har eksisteret siden 80'erne. På Youtube findes der tusindvis af denne type videoer fra hele verden. Den er et symptom på et dybereliggende problem, og det tror jeg godt, at politikerne er klar over. Og hvis man går efter at censurere kunstneriske udtryk, så går man efter min mening langt over stregen, siger Mike Spooner.

Grov og grænseoverskridende

Inger Støjberg er dog ikke den eneste politiker, der finder videoen stødende.

- Jeg synes, det er en grov video. Det virker som en forherligelse af bandemiljø, hvis unge ser det, så tænker jeg, at de måske synes, at det der bandemiljø, det er meget fedt. Der er noget maskulinitet over det, og det bryder jeg mig faktisk ikke om, siger retsordfører Karina Lorentzen fra SF.

Dansk Folkeparti mener, at videoen giver anledning til, at politikerne igen må kigge på bandeproblematikken.

- Det er voldsomt grænseoverskridende og provokerende at se de unge bandetyper på den måde provokere og give det etablerede samfund fingeren. Den voldsforherligelse og negligering af samfundet omkring Vollsmose, der reelt holder bydelen oven vande viser, hvor fejlslagen integrationen er. Derfor skal der også slås langt hårdere ned på bandernes og deres vanvittige adfærd, siger Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

Musikskribent Kristian Karl mener, at videoen "Sort på sort" er voldsom, men viser et nødvendigt billede af et hårdt miljø i Danmark.

Værdifuldt indblik

TV 2 Fyn har vist videoen til en kender af rap og hiphop i Danmark. Han forstår godt, at nogle kan blive forskrækkede over udtrykket, men han mener samtidig, at den omtalte gangsterrap har en vigtig funktion.

Jeg synes, at der en værdi i, at os der ikke lever i de her miljøer, at vi gennem de her videoer får et indblik i hvordan, der kan være i de udsatte områder Kristian Karl, skribent, Soundvenue

- Det er meget råt, og jeg har set mange af disse videoer, men den her viser uden filter en hård side af Danmark, som mange ikke vil kendes ved. Men de her miljøer findes, og hiphoppens forsvar vil altid være, at de her miljøer findes, det er jo sådan det er, siger Kristian Karl, der er skribent på musikmagasinet Soundvenue og fortsætter:

- Jeg synes, at der en værdi i, at os der ikke lever i de her miljøer, at vi gennem de her videoer får et indblik i hvordan, der kan være i de udsatte områder.

Instruktøren af videoen tror heller ikke på, at en video kan være med til at skaffe nye bandemedlemmer.

- De unge, der søger mod bandemiljøet, er nogen der i forvejen er i miljøet og i forvejen er i risikogruppen, og har noget arv og miljø med sig. Kunst er ikke med til at skubbe nogen ud over den kant. Det kan man måske påvirke, hvordan man snakker og hvilket tøj man har på, men ikke mere end det, siger Mike Spooner.

Instruktør Mike Spooner tror ikke på, at videoen tiltrækker nye bandemedlemmer

Betjente i aktion

Udover at vise våben og skyderier har filminstruktøren også klippet scener med politi på arbejde ind i videoen. Tillidsmanden hos Fyns Politi er rystet.

- Jeg synes, at der en forherligelse af nogle bandemiljøer, og jeg er rystet over, at nogle af vores medlemmer er klippet ind og medvirker i den uden at have givet samtykke, siger Per Svanegaard Nielsen, der tillidsrepræsentant for politibetjentene på Fyn.

Filminstruktøren forsvarer dog, at politibetjente optræder i videoen.

- Politiet er en del af fortællingen. De bor i et område, hvor politiet ofte dukker op, og det hører med til historien. Det er også en del af det her nummers tema, at der er interaktion mellem dem og politiet. Det er del af pakken, fordi det er virkeligheden og sandheden, at de dukker op, siger Mike Spooner.

Mike Spooner forsvarer, at almindelige betjente er klippet ind i videoen "Sort på sort".

Politi undersøger video

Fyns Politi er i øjeblikket ved at foretage en juridisk vurdering af indholdet af videoen. Før det er afklaret, ønsker politiledelsen ikke at stille op til interview.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Chatle, men han har ikke ønsket at deltage i et interview om sin video.